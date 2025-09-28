O técnico Abel Ferreira subiu o tom e, assim como Gustavo Gómez, não poupou as críticas em relação ao gramado da Arena Fonte Nova, após derrota do Palmeiras por 1 a 0 para o Bahia, em Salvador, neste domingo (28), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo o português, não deveria ser aceitável uma condição ruim em um campeonato de alto nível. Ainda no primeiro tempo o Verdão perdeu Lucas Evangelista e Piquerez, com dores.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras perde dupla e fará reclamação formal na CBF por condições do gramado da Fonte Nova

- É difícil. Não estamos preparados para esse tipo de situação, nem para jogar em um campo assim. Estamos falando de futebol de alto nível, profissional. Isso deveria ser inadmissível. As lesões surgem pelas condições do gramado, porque o pé fica preso. Conseguem ver que o gramado é pintado. Não consigo entender - criticou o treinador palmeirense.

A diretoria do clube paulista promete fazer uma reclamação formal na CBF em razão das condições oferecidas pelo local. Para Abel Ferreira, além das lesões, o gramado impossibilitou um bom futebol e afirmou que "parecia gramado de rachão".

continua após a publicidade

- Podemos arranjar todas as desculpas, dizer que foi o cansaço do jogador, que o treinador substituiu mal… Lamento as lesões. Como nós queremos jogar futebol num gramado desse? Não dá para criar. A equipe que foi mais feliz foi em uma ação individual de um jogador canhoto que arrematou com o pé direito. Tivemos as mesmas oportunidades. Foi um jogo disputado. O gramado parecia de rachão - disse Abel Ferreira.

As próprias imagens da transmissão mostraram os uniformes de alguns jogadores, que ficaram com a camisa manchada com um produto verde usado na grama da arena. Apesar disso, o treinador português parabenizou o adversário pelos três pontos conquistados. O gol da vitória foi marcado aos 32 minutos do segundo tempo por Ademir, que havia acabado de entrar.

continua após a publicidade

- Dar os parabéns ao Bahia porque fez um gol em uma ação individual, num jogo muito equilibrado, mas difícil de ser jogado. Nossa segunda derrota fora de casa. É um caminho difícil, longo, mas é muito difícil jogar em um gramado desse. Aceitamos e seguimos - finalizou.

➡️ Gómez, do Palmeiras, critica gramado da Fonte Nova: ‘Preferimos o sintético a um campo assim’