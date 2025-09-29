Ademir dá volta por cima e decide para o Bahia contra o Palmeiras: ‘Fiz meu máximo’

O Bahia se reergueu no Brasileirão com uma vitória maiúscula na tarde do último domingo, quando bateu o Palmeiras por 1 a 0 na Arena Fonte Nova, com um bonito gol de Ademir já na reta final do segundo tempo. O atacante voltou depois de um mês longe dos gramados e foi o responsável por recolocar o Tricolor na briga pelo G-4.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Ademir entrou aos 25 minutos do segundo tempo na vaga de Kayky e fez jus à escolha de Rogério Ceni oito minutos depois, ao receber ótima reposição do goleiro Ronaldo no ataque e driblar o lateral Jefté antes de mandar para as redes, sem chances para Weverton.

Em entrevista antes de deixar o gramado, o camisa 7 avaliou seu retorno aos gramados e explicou como foi o processo de recuperação da lesão na coxa.

continua após a publicidade

— Estou satisfeito, muito feliz com o que a equipe fez durante o jogo. Antes da partida, a gente conversou e combinou que precisávamos fazer mais, dar uma resposta e fazer da nossa casa um trunfo. A gente competiu para caramba. Muito feliz por ter voltado, agradecer muito ao departamento médico, que teve paciência e se preocupou muito comigo. Foi um período de muita luta e muito trabalho. Ficar fora é sempre complicado, não poder contribuir com os companheiros. Passar por dificuldades e não fazer nada é sempre complicado, mas sempre dei meu máximo para voltar e contribuir. Isso me dá confiança para a sequência — celebrou ao falar com o canal esportivo Premiere.

Ademir melhora números pelo Bahia

Ademir em ação contra o Palmeiras (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Antes da lesão, Ademir era o titular na ponta direita do Bahia e vivia grande fase. Não à toa, se tornou uma das principais peças ofensivas do time e já soma quatro gols e nove assistências em 42 jogos nesta temporada. Com a sua saída, Kayky assumiu a vaga, mas não correspondeu à altura.

continua após a publicidade

Por isso, a partida contra o Palmeiras só veio para mostrar que o Bahia está cada vez mais perto de ter o pleno retorno de uma das peças-chave no ataque de Rogério Ceni.