O empate entre Vitória e Grêmio no último domingo, no Barradão, foi marcado por muitos protestos da torcida rubro-negra no reencontro com o zagueiro Wagner Leonardo, mas algumas manifestações passaram dos limites. Na súmula da partida, o árbitro Felipe Fernandes de Lima registrou cantos homofóbicos vindos da arquibancada direcionados ao jogador.

Wagner Leonardo em Vitória x Grêmio no Barradão Foto: Walmir Cirne/AGIF

No documento, o árbitro descreve que o caso aconteceu aos 20 minutos do primeiro tempo, logo antes do gol do Grêmio que, inclusive, teve assistência de Wagner Leonardo para Jemerson. Leia abaixo:

"Informo que aos 20 minutos do primeiro tempo foi observado os seguintes cantos homofóbicos vindos da torcida do Esporte Clube Vitória: "Wagner Leonardo via**, Wagner Leonardo via**" por diversas vezes. Informo ainda que a equipe de arbitragem informou ao delegado da partida sobre tal fato no momento que a bola estava fora de jogo. Tais cantos não foram mais observados pela equipe de arbitragem durante o transcorrer da partida".

Vale lembrar que Wagner Leonardo teve uma saída repentina do Vitória no início deste ano, na maior venda da história do clube. O jogador foi contratado pelo Grêmio por cerca de R$26 milhões, o que deixou a torcida surpresa com a decisão, principalmente após o atleta ter supostamente recusado uma oferta do Bahia.

Para piorar a situação, Wagner disse que "estava feliz em voltar a um clube grande" em sua entrevista de apresentação no time gaúcho.

Wagner Leonardo com a bola no jogo entre Vitória e Grêmio. (Foto: Walmir Cirne/AGIF)

Objeto arremessado

Além desse episódio lamentável, o árbitro da partida também relatou que um objeto plástico foi arremessado da arquibancada onde estava a torcida do Vitória em direção ao campo aos 45 minutos do segundo tempo, próximo à bandeira de escanteio, onde estavam alguns jogadores do Grêmio. Segundo o árbitro, nenhum deles foi atingido.

Agenda do Vitória

O Vitória agora tem uma semana livre para trabalhar de olho na partida contra o Ceará, no próximo sábado. A partida válida pela sétima rodada do Brasileirão está marcada para as 18h30 (de Brasília), no Castelão.