O segundo jogo de Mano Menezes em seu retorno ao Grêmio teve roteiro parecido com o primeiro. O Tricolor Gaúcho saiu na frente do Vitória, na noite deste domingo (27), no Barradão, em Salvador (BA), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, mas cede o empate na segunda etapa. Apesar disso, o treinador demonstrou satisfação com o que viu da sua equipe dentro de campo.

-- Acho que demos alguns passos importantes na firmeza daquilo que queremos fazer, como uma equipe coesa, que briga pela retomada de bola desde sua linha ofensiva. Sempre foi isso, durante o tempo inteiro, e o mérito dos jogadores é elogiável. É daqui para frente. É o terceiro empate consecutivo, a vitória ainda não veio, mas a derrota ficou longe, e isso é, sem dúvida nenhuma, aquilo que vai alicerçando, dando confiança para darmos um passo à frente. Fico feliz — avaliou.

Grêmio voltou a levar gol de bola aérea

Assim como no empate em 2 a 2 com o Godoy Cruz, na última quinta-feira (24), pela Copa Sul-Americana, o Grêmio sofreu gol de bola aérea do Vitória. Dessa vez, oriundo de cruzamento em cobrança de falta lateral

— Faltou trabalho defensivo para a gente. Não fiz ainda trabalho defensivo de bola parada, a não ser ordenar posicionamento. Mas repetir, insistir um pouquinho em posicionamento de corpo, em não saltar na bola e saltar no homem, que foi o caso na bola do fundo da defesa... sempre é uma bola difícil. Bola foi bem cobrada, entrou lá, e sofremos o gol de empate — lamentou Mano.

O problema é que o treinador também não terá muito tempo para corrigir esse problema antes do próximo compromisso. Já na quarta-feira (30), às 21h30min, o Grêmio enfrenta o CSA, no Rei Pelé, em Maceió (AL), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.