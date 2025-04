Carpini vê que Vitória ‘aprendeu’ com sequência de jogos

Após uma ampla sequência de jogos no começo da temporada, o Vitória terá uma rara semana livre de treinos em meio à disputa de Brasileirão e Sul-americana e o técnico Thiago Carpini fez questão de elogiar o raro momento.

Ele disse que ficou satisfeito com a rara situação dentro de uma longa temporada, que começou em janeiro. Além disso, ele fez questão de falar que sua equipe aprendeu com as partidas e ficou a lição da derrota para o Flamengo, pelo Brasileirão. Ele ressaltou que sua equipe já disputou 31 partidas até o momento desde que a temporada começou no Brasil.

- Do jogo anterior para esse a gente praticamente não treinou. Fisicamente nós sentimos muito. E isso é perfeitamente aceitável, completamos 31 jogos na temporada. Dentro daquilo que foi proposto eu fiquei satisfeito. A reta final ali nós sentimos muito e quando chega assim, fica a lição do Flamengo, é melhor somar. - disse.

Vale lembrar que o Leão foi eliminado da Copa do Brasil após ser eliminado pelo Náutico por 2 a 0, na segunda fase da competição no Barradão. Por conta disso, o Rubro-Negro baiano poderá ter sete dias de descanso.

Evolução na frente do gol

Carpini ainda disse que está satisfeito com a entrega de sua equipe e resaltou que a semana livre que sua equipe terá para treinar. O treinador quer que o Leão melhore na frente do gol e que capriche mais na hora da finalização.

- O capricho. Vamos caprichar mais e evoluir. Todos nós, os atletas, eu, todos. A gente está competindo mais, criando mais chances, falta acertar meta, colocar a responsabilidade com o goleiro adversário. Estou muito feliz com a entrega do meu elenco, com a energia, isso mostra que estamos no caminho. - afirmou.

Thiago Carpini (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

O Vitória terá uma semana livre para treinar e descansar seus jogadores fisicamente. Após isso, o Leão vai visitar o Ceará, no Castelão, no próximo sábado (3).