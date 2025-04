Com gols de bola parada, Vitória e Grêmio empatam em Salvador

Em jogo com gols oriundos de bolas paradas, aos 20 minutos de cada etapa, Vitória e Grêmio empataram em 1 a 1, na noite deste domingo (27), no Barradão, em Salvador (BA), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Jemerson abriu o placar para o Tricolor Gaúcho, no primeiro tempo, e Carlinhos igualou para o Leão, no segundo.

O empate não melhora a situação das equipes na briga contra o rebaixamento. O Vitória segue na porta do Z-4, na 16ª colocação, com seis pontos. Já o Grêmio é o 18º, com cinco.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi truncado, com poucas chances de gol, 16 faltas e algumas entradas ríspidas. Antiga dupla de volantes do Grêmio, Pepê e Villasanti abriram a caixa de ferramentas um contra o outro ao longo da etapa inicial.

Nesse cenário, pesou a efetividade do Grêmio. Aos 20 minutos, Cristaldo cobrou escanteio aberto. Wagner Leonardo — vítima de canto homofóbico da torcida do Vitória, que levou o árbitro a paralisar o jogo pouco antes — escorou de cabeça e o contestado Jemerson, livre na pequena área, finalizou para se redimir das falhas no empate com o Godoy Cruz, na última quinta-feira (24), pela Copa Sul-Americana.

Thiago Carpini apostou em ataque mais físico na volta para o segundo tempo, com as entradas de Fabri e Carlinhos. E foi justamente o centroavante quem empatou, aos 20 minutos. Jamerson cobrou falta lateral na segunda trave, Volpi saiu do gol, mas nada achou, e o camisa 99 ganhou de Marlon no alto para, de cabeça, mandar para as redes.

Aos 28, Fabri pegou sobra dentro da grande área. O atacante do Vitória bateu rasteiro, e a bola passou com perigo, à direita do gol de Volpi. Por sua vez, o Grêmio teve oportunidade de chegar ao triunfo com jogadores vindos do banco de reservas, aos 44. Nathan e André Henrique pararam em defesas de Lucas Arcanjo, e Aravena mandou por cima.

O que vem por aí

O Vitória volta a campo no próximo sábado (3), contra o Ceará, às 18h30min, no Castelão, em Fortaleza (CE), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Grêmio volta sua atenção para a Copa do Brasil, onde na quarta-feira (30) enfrenta o CSA, no Rei Pelé, em Maceió (AL), pelo jogo de ida da terceira fase.

✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X GRÊMIO

6ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: 27 de abril de 2025, domingo, 18h30min (de Brasília)

📍 Local: Barradão, em Salvador, Bahia

🥅 Gols: Jemerson, aos 20' do 1T (G).

🟨 Cartões amarelos: Pepê, Carlinhos e Claudinho (V); Villasanti (G).

🟥 Cartões vermelhos: -

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 18.374

⚽ ESCALAÇÕES

VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Ronald e Pepê; Erick (Fabri), Matheuzinho e Gustavo Silva (Carlinhos); Janderson.

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi e Villasanti (Cuéllar); Edenílson (Nathan), Cristaldo (Monsalve) e Cristian Olivera (Aravena); Braithwaite (André Henrique).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Felipe Alan Costa de Oliveira

4️⃣ Quarto árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Junior

🖥️ VAR: Rafael Traci