A partida entre Vitória e Grêmio é marcada por um reencontro amargo no Barradão. Considerado ídolo por parte da torcida rubro-negra, o zagueiro Wagner Leonardo, agora no Grêmio, é alvo de protestos e vaias em Salvador após uma saída inesperada do clube no início desta temporada.

Depois de ter supostamente rejeitado uma oferta do Bahia ainda no começo da atual temporada, Wagner Leonardo chegou a postar nas redes sociais que "história não se vende", em referência a tudo que o jogador conquistou no Vitória e aos altos investimentos que o Grupo City faz no clube rival.

Mas o Vitória anunciou, no dia 14 de fevereiro, a saída do zagueiro na maior venda da história do time baiano, por cerca de R$26 milhões. Wagner optou por vestir a camisa do clube gaúcho, mas até aí nada de mais, apesar da torcida ter ficado chateada pela saída repentina.

O que piorou a situação foi uma fala do zagueiro durante a entrevista de apresentação no Grêmio, quando ele disse que tinha "retornado a um clube grande".

- Muitas vezes a gente vem de uma base de um time grande e a gente acaba acomodando. Isso nunca vai acontecer estando num clube menor, de ter que talvez rodar para pegar mais experiência. Agora a gente retorna a um clube grande e temos que valorizar mostrando e dando o melhor no nosso campo - disse à época.

Por isso toda a revolta da torcida rubro-negra, que chama o zagueiro de "Judas" e protesta com cédulas falsas de R$100 no Barradão.

No jogo deste domingo, Wagner Leonardo foi responsável por assistência para o primeiro gol do Grêmio, marcado pelo zagueiro Jemerson, aos 20 minutos do primeiro tempo.

Wagner Leonardo pelo Vitória

Wagner Leonardo no meio da torcida do Vitória contra o Fluminense Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O zagueiro marcou época no Vitória entre 2023 e 2024, quando foi um dos principais jogadores do elenco que conquistou a Série B, primeiro título nacional da equipe, o Campeonato Baiano, quebrando um jejum de sete temporadas, e da campanha segura no Brasileirão do ano passado.

Ele chegou a assistir o jogo contra o Fluminense, pela 31ª rodada do Brasileirão do ano passado, no meio da torcida, tamanha a identificação do jogador com o clube. Wagner Leonardo fez 97 jogos com a camisa do Vitória, marcou 11 gols e conquistou dois títulos.