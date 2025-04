O Vitória buscou o empate por 1 a 1 contra o Grêmio, adversário direto na briga contra a zona de rebaixamento, na noite deste domingo, no Barradão. Em um erro de bola parada, o Rubro-Negro sofreu gol de Jemerson aos 20 minutos do primeiro tempo, mas conseguiu igualar com Carlinhos já na etapa final.

Carpini comanda o Vitória contra o Grêmio Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Durante a entrevista coletiva, o técnico Thiago Carpini foi perguntado sobre as contestações ao seu trabalho em meio à oscilação na temporada, mas não se mostrou preocupado, tampouco pressionado no cargo.

- Aqui a gente tem uma linha de muita convicção no trabalho que está sendo feito. A gente vê o dia a dia, a performance e a evolução coletiva. Então isso não me preocupa. Se eu entendesse que eu sou o problema desse início, que para alguns é ruim, mas para mim não, eu poderia já ter saído, pois tive oportunidades". Thiago Carpini

O gol do Grêmio, inclusive, chamou a atenção pela liberdade de Wagner Leonardo e Jemerson dentro da área para concluir a jogada. Carpini atribuiu as falhas defensivas à falta de tempo para treinar em meio à maratona de jogos na temporada.

- São ajustes e uma coisa que a gente não tem: tempo para treinar. A organização na bola parada é com o treino, mas vejo de uma forma positiva a gente ter saído atrás para buscar o empate como foi hoje. É natural que aconteçam gols assim, porque a capacidade dos adversários é diferente daqueles que enfrentamos no início do ano. Mas ainda prefiro ver as coisas por um lado positivo. Ano passado estávamos com um ponto à essa altura, agora temos seis. Não está melhor?

Carpini valoriza o ponto

Gustavo Mosquito em Vitória x Grêmio Foto: Walmir Cirne/AGIF

Mesmo em um jogo em casa diante de um adversário que está atrás na tabela, Thiago Carpini preferiu valorizar o ponto conquistado pelo Vitória na noite deste domingo, principalmente após ter saído atrás do placar. Ele ainda comparou o atual momento com o início do Campeonato Brasileiro em 2024, quando o Rubro-Negro iniciou pior e estava com apenas um ponto à essa altura do torneio.

- A gente lamenta o ponto perdido em jogo como foi o do Flamengo, quando a gente deixou de somar um. Eu prefiro valorizar o que foi conquistado, claro que eu queria ganhar o jogo, fico incomodado porque a nossa efetividade não é a ideal. Mas temos um caminho que está sendo trilhado. Estamos na sexta rodada, muita coisa vai acontecer - avaliou.

Se tempo para treinar é um problema, Carpini ao menos terá uma folga no calendário antes do jogo contra o Ceará, marcado para as 18h30 do próximo sábado (horário de Brasília), no Castelão, pela sétima rodada da Série A.