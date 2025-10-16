Léo Jardim valoriza vitória do Vasco com um a menos: ‘Era uma guerra’

Após a vitória do Vasco sobre o Fortaleza por 2 a 0, o goleiro Léo Jardim comentou o clima tenso da partida, que culminou em uma confusão generalizada após o apito final.

- Eu acho que o que aconteceu aqui no final demonstra o que foi o jogo. Era uma guerra, era um jogo que valia muito tanto pra nós quanto pra eles. Isso acontece às vezes, faz parte do futebol.

O goleiro, que teve grande atuação — com nove defesas ao longo da partida e eleito o melhor em campo pelo Sofascore — destacou a importância do resultado e valorizou o esforço coletivo:

- Fico feliz de poder ajudar a equipe. O mais importante era o resultado positivo. É o que a gente veio buscar hoje. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, mas é ressaltar a entrega de todo mundo.

Confusão entre jogadores do Vasco e Fortaleza (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Léo Jardim também valorizou a vitória, destacando principalmente a dificuldade de atuar com um jogador a menos após a expulsão do volante Hugo Moura aos 40 minutos do primeiro tempo:

- A partir do momento que a gente ficou com um a menos, mesmo assim a gente conseguiu, mesmo que a gente tivesse que defender um pouco mais, a gente conseguiu ainda aproveitar bem os contra-ataques. Então é ressaltar muito o poder mental dessa equipe, a parte física da equipe, que se entregou o tempo todo, correu muito, mesmo com um jogador a menos. E comemorar muito essa vitória.

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 0 X 2 VASCO

CAMPEONATO BRASILEIRO - 28ª RODADA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 15/10/2025 - 21h30

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

🥅 Gols: Rayan aos 48 min do 1º T e David aos 36 min do 2º T (VAS)

🟨 Cartões amarelos: Ávila, Brítez, Kuscevic e Deyverson (FOR); Philippe Coutinho e Robert Renan (VAS)

🔴 Cartão vermelho: Bareiro (FOR); Hugo Moura (VAS)

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

🏁 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

FORTALEZA (Técnico: Martín Palermo)

Brenno; Mancuso, Brítez, Kuscevic e Gastón Ávila (Deyverson); Rodrigo (Matheus Rossetto), Lucas Sasha, Pochettino (Yago Pikachu) e Guzmán (Moisés); Lucero (Bareiro) e Breno Lopes. Técnico: Martín Palermo.

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Tchê Tchê, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (Victor Luis); Hugo Moura (Tchê Tchê), Barros e Philippe Coutinho (Matheus França); Rayan, Andrés Gómez (Puma Rodríguez) e Nuno Moreira (David).