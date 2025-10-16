O atacante Kevin Viveros marcou pela primeira vez na Arena da Baixada no empate do Athletico em 1 a 1 com o Avaí, na noite de terça-feira (14), pela 32ª rodada da Série B. O jogador chegou a oito gols e assumiu a artilharia isolada do Furacão na Segundona.

Viveros sofreu e converteu o pênalti que igualou o placar no começo do segundo tempo. Antes, na primeira etapa, o Leão da Ilha marcou com um golaço do volante João Vitor, em jogada de escanteio ensaiada.

O centroavante colombiano agora tem oito gols em 16 jogos na Série B, com uma média de um gol a cada duas partidas. Ele superou a marca do atacante reserva Renan Peixoto, que fez sete gols em 20 confrontos e se machucou recentemente.

Na Série B, Pedro Rocha lidera o ranking, com 12 gols em 26 jogos. O atacante do Remo não marca desde 5 de setembro e vive um jejum de quatro partidas, já que se lesionou no período.

Os gols de Viveros no Athletico

Desde da estreia, em julho, Viveros marcou dois gols em cima do América-MG (2 a 2, fora), um gol contra o CRB (1 a 0, fora), um diante do Botafogo-SP (3 a 1, fora), dois gols frente a Chapecoense (3 a 2, fora), um em cima do Athletic (3 a 0, fora) e agora o último contra o Avaí (1 a 1, casa).

Desses duelos, com gols da vitória ou do empate, o centroavante colombiano garantiu oito pontos diretos na tabela. Se contar o resultado final, ele só marcou gol em partidas que o Athletico pontuou: 14 pontos (4V, 2E, 0D).

Na Série B, Viveros participou de seis vitórias, cinco empates e cinco derrotas, com aproveitamento de 47,9% - titular em 13 das 16 oportunidades em que entrou em campo.

Ao todo, com Segundona e Copa do Brasil, Viveros fez nove gols e deu uma assistência em 20 partidas pelo Furacão. O centroavante de 25 anos foi contratado no final de junho, custou 5 milhões de dólares (R$ 27,4 milhões, na cotação da época), ultrapassou Vitor Roque e virou a maior transferência da história do Athletico.

América-MG 2x2 Athletico: ⚽⚽

CRB 0x1 Athletico: ⚽

Botafogo-SP 1x3 Athletico: ⚽

Chapecoense 2x3 Athletico: ⚽⚽

Athletic 0x3 Athletico: ⚽

Athletico 1x1 Avaí: ⚽

Athletico na Série B

Há três jogos sem vencer, com duas derrotas e um empate, o Athletico caiu da quarta para a sétima posição, com 49 pontos. A diferença para o Goiás, último time dentro do G-4, é de três pontos.