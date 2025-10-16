Kaio Jorge pede desculpas à torcida do Cruzeiro pela expulsão no clássico

Expulso aos sete minutos do segundo tempo, no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, nesta quarta-feira (15), na Arena MRV, pelo Brasileirão, o atacante do Cruzeiro, Kaio Jorge, usou as redes sociais, horas depois da partida, para se desculpar com os torcedores cruzeirenses.

- Quero pedir desculpas pela expulsão desta noite, Nação Azul. Sei que não agi da melhor forma e acabei tomando decisões que não representam quem eu sou, nem o profissional que procuro ser todos os dias. Com a decisão da arbitragem, acabei me exaltando no gesto e reconheço que poderia ter reagido de outra maneira. Aqui ficam minhas sinceras desculpas – publicou Kaio Jorge.

A reclamação dos jogadores do Cruzeiro foi quanto ao escanteio que originou o gol de empate do Atlético-MG, aos cinco minutos do segundo tempo, marcado pelo zagueiro Ruan. No lance, o atacante Dudu, próximo ao lateral William, toca na bola, depois do zagueiro Jonathan Jesus, mas o árbitro Paulo César Zanovelli aponta escanteio. Após a cobrança, Guilherme Arana cruza para Ruan marcar.

Durante a reclamação, Kaio Jorge fez gestos com as mãos insinuando que o Cruzeiro estaria sendo roubado pela arbitragem. O lance foi visto pelo árbitro do VAR, Rodrigo D’Alonso, que recomendou a expulsão do atacante cruzeirense.

Ainda no primeiro tempo, Kaio Jorge também chamou a atenção por se desentender com o zagueiro do Atlético-MG, Ivan Román. O atacante chegou a tocar na mão direita do jogador chileno, que estava com proteção por causa de uma contusão. Após uma dividida com o adversário, Kaio Jorge recebeu amarelo, em lance que o árbitro errou ao tirar o cartão do bolsou e chegou a mostrar-lhe o vermelho.

Kaio Jorge dá assistência para gol de Matheus Pereira mas amplia jejum no Brasileirão

Mas Kaio Jorge também se destacou positivamente no clássico: foi dele a assistência para Matheus Pereira abriu o placar, aos três minutos do segundo tempo, depois de dominar a bola mal recuada por Gabriel Menino.

Matheus Pereira comemora gol, após assistência de Kaio Jorge (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Com a expulsão, Kaio Jorge ficará de fora da partida de domingo (18), contra o Fortaleza, no Mineirão, às 21h. E assim o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 15 gols, completará oito rodadas sem marcar. Seu último gol pela competição foi na vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, no Mineirão, em 23 de agosto.