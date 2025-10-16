A derrota consolidou a invencibilidade do Grêmio sobre o São Paulo em Porto Alegre, um marco de seu futebol ofensivo na década de 1980.

O jogo foi marcado por uma exibição dominante do Grêmio, evidenciada por dois gols de Tita e uma grande atuação de Renato Portaluppi.

O Grêmio venceu o São Paulo por 5 a 1 em 17 de abril de 1983, em uma partida histórica da Taça de Ouro.

O 17 de abril de 1983 ficou eternizado na história do futebol brasileiro — e principalmente na do Grêmio. Naquela tarde de domingo, o estádio Olímpico Monumental, em Porto Alegre, foi palco de uma exibição arrasadora: o Grêmio goleou o São Paulo por 5 a 1, na Taça de Ouro (atual Campeonato Brasileiro). O Lance! relembra Grêmio 5 x 1 São Paulo no Brasileirão 1983.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Diante de 40.820 torcedores, o time dirigido por Valdir Espinosa dominou completamente o adversário paulista, que vinha com uma das equipes mais temidas do país. O São Paulo, então treinado por José Poy, tentou jogar fechado, mas acabou sendo atropelado por um Grêmio organizado, agressivo e intenso.

A vitória foi mais do que um resultado expressivo: foi uma aula tática e técnica, símbolo do Grêmio que conquistaria o continente poucos meses depois, com o título da Copa Libertadores da América. Aquele 5 a 1 não apenas ampliou a invencibilidade gremista sobre o São Paulo em Porto Alegre — foi uma das maiores atuações do clube gaúcho na década de 1980.

continua após a publicidade

Grêmio 5 x 1 São Paulo no Brasileirão 1983

O massacre gremista no Olímpico

Desde os primeiros minutos, o Grêmio mostrou que não daria trégua. Pressionando alto e dominando o meio-campo, o time gaúcho envolveu o São Paulo com velocidade e triangulações. Aos 9 minutos, Tita abriu o placar em cobrança de falta, levantando o Olímpico.

O segundo gol saiu aos 25 minutos: em um erro da defesa paulista, Renato Portaluppi aproveitou a sobra e ampliou. O São Paulo, retraído, não conseguia reagir — a primeira finalização paulista só aconteceu aos 39 minutos. Enquanto isso, o Grêmio seguia empilhando chances, e Renato quase marcou o terceiro antes do intervalo.

continua após a publicidade

A imprensa da época foi unânime: o Grêmio “mordeu” o São Paulo desde o apito inicial. A marcação era intensa, a movimentação constante e o controle tático absoluto. O meio-campo com China, Bonamigo e Tita anulou qualquer tentativa adversária, enquanto Tonho e Caio infernizavam a defesa tricolor.

Segundo tempo: reação frustrada e goleada consumada

O segundo tempo começou com um susto. Logo aos seis minutos, o zagueiro De León marcou contra, diminuindo a vantagem gremista. Mas o São Paulo sequer teve tempo de respirar. Dois minutos depois, Caio acertou belo chute de fora da área e contou com falha de Waldir Peres para fazer 3 a 1.

A partir daí, o jogo virou um baile. O São Paulo tentou reagir com Heriberto no lugar de Luis Gustavo, mas nada mudou. O Grêmio continuou mandando no jogo, tocando a bola com tranquilidade e neutralizando o ataque paulista.

Aos 37 minutos, Tarciso, que havia entrado no lugar de Renato, marcou o quarto gol, para delírio da torcida. E ainda houve tempo para mais: aos 46, Tita apareceu novamente, fechando a goleada em 5 a 1 e completando uma das tardes mais memoráveis do Olímpico.

A vitória que moldou um campeão

O resultado foi uma demonstração de força e confiança do time de Espinosa, que meses depois levantaria a Libertadores. Aquela partida provou a maturidade tática do Grêmio e a qualidade de um elenco que mesclava juventude e experiência — De León, Tita, Renato e Bonamigo eram os pilares de um time que encantava.

Já o São Paulo, que contava com craques como Careca, Zé Sérgio e Dario Pereyra, viu ruir sua proposta defensiva diante de um adversário avassalador. A imprensa paulista reconheceu a superioridade gaúcha e classificou o placar como “um castigo merecido” para quem entrou em campo apenas para se defender.

O 5 a 1 também consolidou a invencibilidade do Grêmio sobre o São Paulo em Porto Alegre, que já durava três décadas. Foi, portanto, mais que uma goleada: um marco do futebol ofensivo e disciplinado que levou o clube a sua era de ouro.

Ficha técnica - Grêmio 5 x 1 São Paulo

Competição: Campeonato Brasileiro (Taça de Ouro) – 1ª fase

Data: 17 de abril de 1983 (domingo)

Local: Estádio Olímpico Monumental – Porto Alegre (RS)

Público: 40.820 pagantes

Renda: Cr$ 26.859.100,00

Árbitro: Luiz Carlos Félix (RJ)

Assistentes: Pedro Bregalda e José Gabriel da Silva

Gols:

Grêmio: Tita (9’/1ºT e 46’/2ºT), Renato (25’/1ºT), Caio (6’/2ºT) e Tarciso (37’/2ºT)

Tita (9’/1ºT e 46’/2ºT), Renato (25’/1ºT), Caio (6’/2ºT) e Tarciso (37’/2ºT) São Paulo: De León (contra, 6’/2ºT)

Cartão vermelho: Zé Mário (São Paulo).

Grêmio: Remi; Silmar, Leandro, De León e Casemiro; China, Bonamigo e Tita; Renato (Tarciso), Caio e Tonho (Robson).Técnico: Valdir Espinosa.

São Paulo: Waldir Peres; Paulo, Vilela (Boni), Dario Pereyra e Nelsinho; Luis Gustavo (Heriberto), Zé Mário e Renato; Paulo César, Careca e Zé Sérgio. Técnico: José Poy.