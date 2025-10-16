O Ceará empatou com o Sport por 1 a 1 na noite da última quarta-feira (15), na Ilha do Retiro, valendo pela 28ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Alvinegro desperdiçou a chance de subir duas posições na tabela.

Quando a partida parecia se encaminhar para um 0 a 0, o Vovô abriu o placar. Vina acertou bom passe, Pedro Henrique cruzou e Pedro Raul cabeceou para o fundo das redes pernambucanas. O atacante voltou a marcar após nove partidas.

No entanto, a alegria durou pouco. Minutos depois do tento, Lucas Lima cruzou na área e Igor Cariús tocou de cabeça para empatar o marcador. Assim, os clubes ficaram no 1 a 1 na Ilha.

Partida entre Sport e Ceará, pelo Brasileirão. Os times empataram em 1 a 1 (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Caso vencesse, o Alvinegro alcançaria a marca de 37 pontos, o que seria o suficiente para ocupar a nona posição na tabela da competição. A igualdade deixa o time nos 35 pontos, em 11º lugar, abaixo de RB Bragantino e Vasco - ambos com 36.

No entanto, o Ceará possui um jogo a menos em comparação com a dupla citada. O Z4, por sua vez, é uma realidade cada vez mais distante para a equipe de Porangabuçu. A diferença para o Vitória, que abre a zona de rebaixamento, já é de dez pontos.

Próximo jogo do Ceará

Após o empate contra o Sport, o Ceará voltará a campo no próximo domingo, na Arena Castelão, contra o Botafogo. A partida pela Série A terá início às 18h30 (de Brasília).