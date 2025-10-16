Com gol contra o Fortaleza, Rayan iguala marca de Endrick no Brasileirão
Atacante marcou o primeiro gol da vitória do Vasco sobre o Fortaleza
A noite desta quarta-feira (15) foi especial para o Vasco — e ainda mais para o jovem atacante Rayan. Autor do primeiro gol na vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, em São Januário, o camisa 77 alcançou a marca de 10 gols e uma assistência no Brasileirão 2025. Com isso, igualou o número de participações em gols de Endrick na edição de 2023, quando o então atacante do Palmeiras se destacou ao marcar 11 vezes.
Com o novo feito, Rayan se consolida ainda mais como um dos principais destaques da atual edição do campeonato, sendo o segundo jogador sub-20 com mais gols marcados até aqui, atrás apenas de Vitor Roque, que marcou 12. Aos 19 anos, ele vem assumindo papel de protagonista no time cruz-maltino e se firmando como um dos jovens mais promissores do futebol brasileiro.
✅ FICHA TÉCNICA
FORTALEZA 0 X 2 VASCO
CAMPEONATO BRASILEIRO - 28ª RODADA
🗓️ Data e horário: quarta-feira, 15/10/2025 - 21h30
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
🥅 Gols: Rayan aos 48 min do 1º T e David aos 36 min do 2º T (VAS)
🟨 Cartões amarelos: Ávila, Brítez, Kuscevic e Deyverson (FOR); Philippe Coutinho e Robert Renan (VAS)
🔴 Cartão vermelho: Bareiro (FOR); Hugo Moura (VAS)
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
🏁 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
FORTALEZA (Técnico: Martín Palermo)
Brenno; Mancuso, Brítez, Kuscevic e Gastón Ávila (Deyverson); Rodrigo (Matheus Rossetto), Lucas Sasha, Pochettino (Yago Pikachu) e Guzmán (Moisés); Lucero (Bareiro) e Breno Lopes. Técnico: Martín Palermo.
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Tchê Tchê, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (Victor Luis); Hugo Moura (Tchê Tchê), Barros e Philippe Coutinho (Matheus França); Rayan, Andrés Gómez (Puma Rodríguez) e Nuno Moreira (David).
