Análise: o Internacional continua cometendo os mesmos erros

A derrota por 3 a 1 para o Mirassol, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi mais um capítulo no eterno Dia da Marmota colorado. Mudou o comando técnico, mas o Internacional continua cometendo os mesmos erros. Fora as falhas dentro de campo, mais um ingrediente foi acrescentado ao déjà vu mais do que recorrente da temporada: a falta de aproveitamento do tempo de treinamento da Data Fifa.

Com os resultados da noite desta quarta-feira (15), o Alvirrubro se manteve na 15ª posição, com 32 pontos, cinco à frente do Vitória, primeiro time no Z4, que ainda entra em campo nesta quinta (16), no clássico soteropolitano.

Cometendo os mesmos erros

Com a vitória de reconciliações sobre o Botafogo, no dia 4, no Beira-Rio, parecia que o Dia da Marmota tinha acabado. A derrota no Maião, na noite desta quarta, mostrou que não. No duelo contra o Leão Caipira, o Colorado voltou a apresentar os mesmos defeitos do restante da temporada: erros em profusão, desorganização em todos os setores, defesa desatenta, meio com dificuldade para armar e ataque inoperante.

Envolvido pela equipe paulista, o time de Ramón e Emiliano Díaz não parecia nem de perto o mesmo daquele que venceu o Fogão há quase duas semanas. Pelo contrário. Estava mais perto da apatia da reta final do trabalho de Roger Machado. Dessa vez, um item foi acrescido: o não aproveitamento da parada para a Data Fifa.

Nas três paradas anteriores, o Inter foi para a parada com a esperança de ganhar fôlego e arrumar o time. Como no Interior Paulista, em dois dos três períodos de treinos em março, junho e setembro também não foram aproveitados.

Datas Fifa não aproveitadas

Após a conquista do Gauchão, em 16 de março, o Colorado ganhou alguns dias de folga e iniciou a preparação para o Brasileirão entre 17 e 25 de março. Na estreia, no Maracanã, contra o Flamengo, o time fez uma boa apresentação, arrancando um empate em 1 a 1. A partir daí, as outras paradas eram vistas como um oásis em meio à maratona de jogos. Uma forma de descansar e colocar a casa em dia.

Não foi o que se viu, contudo. Em junho, após o intervalo de 2 a 10 de junho, o Alvirrubro foi a Belo Horizonte e tomou 2 a 0 do Atlético-MG, em partida recheada de falhas e apatia, que colocou o Inter temporariamente no Z4. Três meses depois, após a folga nos confrontos de 1º a 9 de setembro, o Inter foi a São Paulo e levou 4 a 1 do Palmeiras, em atuação de gala do Palmeiras e um show de horrores que a torcida quer esquecer até hoje.

Agora após a Data Fifa de 6 a 14 de outubro, a história se repetiu. A derrota para o Mirassol foi o quarto jogo sob a batuta de Ramón e Emiliano Díaz. Os argentinos somam ainda uma vitória e dois empates, com cinco gols a favor e cinco contra. Eles chegaram, mas ainda não conseguiram corrigir os erros. Nem acabar com o Dia da Mamorta colorado.