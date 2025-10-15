Com um a menos no Castelão, Vasco vence o Fortaleza pela Série A
Embate aconteceu na Arena Castelão
O Vasco venceu o Fortaleza por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (15), na Arena Castelão, valendo pela 28ª rodada do Brasileirão. Após expulsão de Hugo Moura no 1º tempo, os cariocas balançaram as redes com Rayan e David.
O Tricolor segue na 18ª posição do campeonato, com 24 pontos. O Vasco subiu para o nono lugar, somando 36 pontos.
Vasco supera o Fortaleza no Castelão
Fortaleza e Vasco se encontraram nesta noite em momentos distintos. O Tricolor luta contra o rebaixamento na Série A, enquanto que o Cruz-Maltino conseguiu se distanciar do Z4 após os resultados mais recentes.
Os times buscaram criar chances nos primeiros minutos, sem gols. Posteriormente, Hugo Moura recebeu cartão amarelo por falta em Guzmán. Após revisão no VAR, a arbitragem mudou a decisão e aplicou o cartão vermelho ao meio-campista.
O Tricolor tentou se lançar mais ao ataque com a superioridade numérica. No entanto, quem abriu o placar foi o Vasco. Coutinho ajeitou para Rayan, que partiu em velocidade e finalizou de pé esquerdo para superar Brenno.
Precisando da vitória, o Leão passou a dominar as ações na etapa final. O time apostou em cruzamentos e teve chance em cabeceio de Kuscevic, que foi defendido por Léo Jardim. Depois, o arqueiro parou uma tentativa de Bareiro.
Com cada vez menos presença ofensiva, o Vasco passou a defender das intervenções de seu goleiro. Palermo promoveu a entrada de Moisés, que voltou a campo após mais de seis meses. Em chute forte, o atacante exigiu nova grande defesa de Léo Jardim.
Em rara escapada vascaína, Puma Rodríguez recebeu pela direita e achou David, que bateu para ampliar o marcador contra seu ex-clube. Segundos antes do apito final, Bareiro foi expulso de forma direta. Assim, o Cruz-Maltino venceu o Fortaleza como visitante pela primeira vez desde 2003.
✅ FICHA TÉCNICA
FORTALEZA 0 X 2 VASCO
CAMPEONATO BRASILEIRO - 28ª RODADA
🗓️ Data e horário: quarta-feira, 15/10/2025 - 21h30
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
🥅 Gols: Rayan aos 48 min do 1º T e David aos 36 min do 2º T (VAS)
🟨 Cartões amarelos: Ávila, Brítez, Kuscevic e Deyverson (FOR); Philippe Coutinho e Robert Renan (VAS)
🔴 Cartão vermelho: Bareiro (FOR); Hugo Moura (VAS)
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
🏁 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
FORTALEZA (Técnico: Martín Palermo)
Brenno; Mancuso, Brítez, Kuscevic e Gastón Ávila (Deyverson); Rodrigo (Matheus Rossetto), Lucas Sasha, Pochettino (Yago Pikachu) e Guzmán (Moisés); Lucero (Bareiro) e Breno Lopes. Técnico: Martín Palermo.
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Tchê Tchê, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (Victor Luis); Hugo Moura (Tchê Tchê), Barros e Philippe Coutinho (Matheus França); Rayan, Andrés Gómez (Puma Rodríguez) e Nuno Moreira (David).
