Diniz perde a cabeça com jogadores do Vasco em confusão e vídeo viraliza: ‘Maluco’

Cruz-Maltino vence Fortaleza por 2 a 0 fora de casa

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/10/2025
08:52
Fernando Diniz tenta evitar expulsão de Kauan Barros (Foto: Reprodução)
imagem cameraFernando Diniz tenta evitar expulsão de Kauan Barros (Foto: Reprodução)
  Matéria
  • Mais Notícias

Depois da partida, o tempo fechou entre jogadores do Vasco e do Fortaleza, comissões técnicas e seguranças. Para evitar expulsões, Fernando Diniz saiu empurrando diversos dos seus jogadores, com aquele temperamento típico do treinador. Esses momentos foram flagrados durante a transmissão e rapidamente viralizaram na web.

Com um a menos, Vasco vence Fortaleza no Castelão

A vitória do Vasco, de Fernando Diniz, enterrou o Fortaleza na zona de rebaixamento. Com um a menos, o Cruz-Maltino soube aguentar a pressão e contou om um dia iluminado de Léo Jardim para levar os três pontos de volta ao Rio de Janeiro.

Vasco e Fortaleza
Vasco e Fortaleza termina em confusão generalizada (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Como foi o jogo?
Ainda no primeiro tempo, Hugo Moura recebeu cartão amarelo por falta em Guzmán. Após revisão no VAR, a arbitragem mudou a decisão e aplicou o cartão vermelho ao meio-campista.

O Tricolor tentou se lançar mais ao ataque com a superioridade numérica. No entanto, quem abriu o placar foi o Vasco. Coutinho ajeitou para Rayan, que partiu em velocidade e finalizou de pé esquerdo, abrindo o placar.

Com cada vez menos presença ofensiva, o Vasco de Fernando Diniz passou a depender das intervenções do goleiro Léo Jardim, eleito o melhor em campo.

Em rara escapada vascaína, Puma Rodríguez recebeu pela direita e achou David, que bateu para ampliar o marcador contra seu ex-clube. Segundos antes do apito final, Bareiro foi expulso de forma direta. Assim, o Cruz-Maltino venceu o Fortaleza como visitante pela primeira vez desde 2003. Sucesso de Fernando Diniz no Vasco!

