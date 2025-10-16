Depois da partida, o tempo fechou entre jogadores do Vasco e do Fortaleza, comissões técnicas e seguranças. Para evitar expulsões, Fernando Diniz saiu empurrando diversos dos seus jogadores, com aquele temperamento típico do treinador. Esses momentos foram flagrados durante a transmissão e rapidamente viralizaram na web.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Com um a menos, Vasco vence Fortaleza no Castelão

A vitória do Vasco, de Fernando Diniz, enterrou o Fortaleza na zona de rebaixamento. Com um a menos, o Cruz-Maltino soube aguentar a pressão e contou om um dia iluminado de Léo Jardim para levar os três pontos de volta ao Rio de Janeiro.

Vasco e Fortaleza termina em confusão generalizada (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Como foi o jogo?

Ainda no primeiro tempo, Hugo Moura recebeu cartão amarelo por falta em Guzmán. Após revisão no VAR, a arbitragem mudou a decisão e aplicou o cartão vermelho ao meio-campista.

continua após a publicidade

O Tricolor tentou se lançar mais ao ataque com a superioridade numérica. No entanto, quem abriu o placar foi o Vasco. Coutinho ajeitou para Rayan, que partiu em velocidade e finalizou de pé esquerdo, abrindo o placar.

Com cada vez menos presença ofensiva, o Vasco de Fernando Diniz passou a depender das intervenções do goleiro Léo Jardim, eleito o melhor em campo.

continua após a publicidade

Em rara escapada vascaína, Puma Rodríguez recebeu pela direita e achou David, que bateu para ampliar o marcador contra seu ex-clube. Segundos antes do apito final, Bareiro foi expulso de forma direta. Assim, o Cruz-Maltino venceu o Fortaleza como visitante pela primeira vez desde 2003. Sucesso de Fernando Diniz no Vasco!