Fortaleza soma expulsões e tem desfalques para visitar o Cruzeiro

O Fortaleza foi derrotado pelo Vasco por 2 a 0 na última quarta-feira (15), em casa, pela 28ª rodada do Brasileirão. Com as expulsões e as suspensões por amarelos, o técnico Martín Palermo já possui desfalques para o embate diante do Cruzeiro, no sábado (18).

O atacante Adam Bareiro foi expulso segundos antes da partida acabar. Depois do apito final, com a confusão entre os elencos, o zagueiro Kuscevic e o meio-campista Pablo Roberto também receberam cartões vermelhos.

Kuscevic estava pendurado e, ainda no tempo normal, o defensor recebeu um cartão amarelo. Assim, o chileno precisará cumprir dois jogos de suspensão. Depois de visitar o Cruzeiro, o Fortaleza receberá o Flamengo.

Partida entre Fortaleza e Vasco, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Mais dois nomes serão desfalques pelo acúmulo de cartões amarelos. Um deles é o zagueiro Gastón Ávila, que vem atuando improvisado na lateral-esquerda. Sem o lesionado Bruno Pacheco, Diogo Barbosa e Weverson devem ser opções no setor.

O atacante Deyverson também recebeu amarelo e está fora do embate contra os mineiros. Lucero e Kayke serão os centroavantes disponíveis - o segundo ainda não estreou com a camisa do Fortaleza.

O Leão segue em 18º lugar, estacionado nos 24 pontos. Como o Santos derrotou o Corinthians por 3 a 1, a distância para deixar o Z4 aumentou para sete pontos.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois do revés contra o Vasco, o Fortaleza voltará a campo no sábado (18). O adversário será o Cruzeiro, fora de casa, valendo pela 29ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 21h (de Brasília).