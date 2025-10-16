A base do Grêmio é uma das mais respeitadas do Brasil, focada na formação de talentos.

A base do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense é uma das mais consistentes e respeitadas do futebol brasileiro. O clube gaúcho construiu sua história revelando atletas que unem talento, garra e inteligência tática. De Lucas Leiva e Marcelo Grohe a Everton Cebolinha, o Tricolor consolidou uma filosofia de formação que combina técnica refinada com o espírito competitivo típico do futebol gaúcho. O Lance! apresenta os maiores jogadores revelados pelo Grêmio.

Desde o antigo campo suplementar no Olímpico até o moderno centro de formação em Eldorado do Sul, o Grêmio sempre enxergou a base como um ativo estratégico. A estrutura de captação e desenvolvimento foi responsável por revelar nomes que fizeram história tanto no clube quanto no exterior.

Mais do que formar jogadores, o Grêmio forma atletas completos: profissionais que entendem o valor da camisa tricolor e representam com orgulho a escola gremista de futebol. A seguir, conheça cinco dos maiores exemplos dessa tradição formadora.

Maiores jogadores revelados pelo Grêmio

A tradição formadora do Grêmio

A base gremista é referência por unir técnica e disciplina. Ao longo das décadas, o clube revelou craques em todas as posições — goleiros seguros, meio-campistas inteligentes e atacantes rápidos. A filosofia é clara: jogar com raça, respeitar a bola e representar o Grêmio dentro e fora de campo.

Danrlei – o guardião tricolor

Formado nas categorias de base do Grêmio, Danrlei consolidou-se como um dos maiores goleiros da história do clube. Ágil, corajoso e carismático, foi protagonista em conquistas marcantes da década de 1990, incluindo a Libertadores de 1995.

Renato Gaúcho – o ídolo eterno

Revelado pelo Esportivo e pelo Grêmio, Renato Gaúcho personifica o espírito vencedor e irreverente do clube. Rápido, habilidoso e decisivo, marcou época como ponta e foi protagonista em grandes conquistas tricolores, incluindo a Libertadores de 1983. Anos depois, voltou como treinador e ampliou sua história no clube, tornando-se uma das figuras mais emblemáticas da trajetória gremista — dentro e fora de campo.

Marcelo Grohe – o herói da Libertadores

Formado integralmente na base do Grêmio, Marcelo Grohe é um dos maiores goleiros da história do clube. Estreou no time profissional em 2005 e construiu carreira marcada por defesas históricas — a mais icônica, contra o Barcelona de Guayaquil, na semifinal da Libertadores de 2017. Campeão continental e ídolo da torcida, Grohe simboliza o trabalho técnico e emocional da base gremista: formação sólida, paciência e lealdade ao clube.

Ronaldinho Gaúcho – a magia revelada na Arena

Cria das categorias de base do Grêmio, Ronaldinho Gaúcho encantou o futebol desde seus primeiros passos em campo. Com dribles desconcertantes, visão de jogo extraordinária e talento natural, transformou cada partida em espetáculo. Sua formação em um ambiente que valoriza a técnica e a criatividade fez dele um dos maiores nomes da história do futebol mundial, eternizando o Grêmio como o berço de um gênio.

Lucas Leiva – o maestro da formação

Revelado no início dos anos 2000, Lucas Leiva destacou-se como volante de técnica apurada e visão de jogo. Ganhou projeção nacional rapidamente e foi vendido ao Liverpool, onde se tornou ídolo pela regularidade e profissionalismo. Na Seleção, representou o Brasil com a mesma entrega mostrada em Porto Alegre. Sua formação é um exemplo do equilíbrio gremista entre força e inteligência tática.

Everton Cebolinha – o raio da Arena

Entre as revelações mais recentes, Everton Cebolinha é símbolo da nova geração da base gremista. Rápido, habilidoso e decisivo, foi peça fundamental no título da Libertadores de 2017 e artilheiro da Copa América de 2019 pela Seleção. Sua ascensão mostra a capacidade do Grêmio em adaptar-se ao futebol moderno sem perder sua essência formadora.

Anderson – o prodígio que encantou cedo

Revelado aos 17 anos, Anderson chamou atenção pelo talento precoce e pelas arrancadas explosivas. Campeão da Libertadores de 2007 e vendido ao Manchester United, foi considerado uma das maiores promessas do futebol brasileiro nos anos 2000. Mesmo com trajetória irregular, sua base no Grêmio serviu de exemplo de como o clube lapida jogadores técnicos e criativos.

Douglas Costa – o velocista de talento refinado

Surgido nas divisões de base do Grêmio, Douglas Costa impressionou desde cedo pelo drible curto, pela explosão física e pela capacidade de desequilibrar defesas. Sua ascensão rápida ao futebol europeu confirmou o potencial técnico lapidado em Porto Alegre. Com passagem por grandes clubes do mundo, manteve a marca de um jogador formado no estilo ofensivo e ousado que sempre caracterizou o Tricolor.

Arthur Melo – o maestro moderno

Revelado pelo Grêmio, Arthur Melo destacou-se como um dos volantes mais técnicos e inteligentes de sua geração. Com passe preciso, controle de jogo e serenidade impressionante, tornou-se peça-chave no meio-campo gremista campeão da América em 2017. Sua trajetória até o futebol europeu reforça a capacidade do clube em formar jogadores taticamente sofisticados e prontos para os desafios do futebol moderno.

O legado da base do Grêmio

De Lucas Leiva e Grohe a Cebolinha, Anderson e Pico, o Grêmio mantém viva sua vocação formadora. A base tricolor segue produzindo talentos que unem técnica, garra e amor à camisa.

Mais do que revelar jogadores, o Grêmio forma símbolos — atletas que levam o nome do clube e da escola gaúcha de futebol para o mundo.