Após a derrota para o Grêmio, nesta segunda-feira (23), pela 36ª rodada do Brasileirão, nomes do elenco, como Neymar, e da diretoria, como o CEO Neymar Pai, reclamaram da arbitragem de Ramon Abatti Abel. Na manhã desta terça-feira (24), foi a vez do presidente Marcelo Teixeira manifestar sua indignação com o juiz e afirmar que o Santos vai se posicionar junto à CBF.

Por meio de um texto publicado em seu Instagram, o mandatário santista se posicionou contra o árbitro da partida. Com palavras duras, afirmou estar "indignado" com a arbitragem brasileira e apontou que o Alvinegro foi "prejudicado" em campo, reforçando que o clube cobrará a entidade.

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— Mas também não posso deixar de manifestar minha profunda insatisfação e indignação com o nível da arbitragem. Mais uma vez, fomos prejudicados por decisões que tiveram impacto direto na partida. O Santos merece respeito e não pode se calar diante de situações como essa. É preciso cobrar, com firmeza, uma arbitragem à altura da grandeza do futebol brasileiro. Vamos nos posicionar junto à direção da CBF, que reconheceu e alterou o comando da arbitragem da entidade, mas nada evoluiu. Cobraremos providências. O Santos não abrirá mão de defender seus direitos e seus interesses — declarou Marcelo Teixeira em seu Instagram.

A derrota prejudica a briga pelo Santos pela Libertadores

Com a derrota para o Tricolor Gaúcho, o Santos cai uma posição, desce para nono e estaciona nos 50 pontos, agora quatro atrás do clube baiano. O tropeço escancara a dificuldade santista em vencer sob seus domínios, desempenho essencial para alçar voos maiores na temporada.

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De acordo com dados do Sofascore, após a Copa do Mundo, a equipe venceu apenas uma partida das oito disputadas como mandante, empatando cinco e perdendo duas, com 33,3% de aproveitamento. O último triunfo em casa ocorreu há mais de dois meses: dia 12 de setembro, contra o Cruzeiro, por 2 a 0, na Vila Belmiro.

Próxima partida do Santos

O Santos volta a campo neste domingo (29), às 16h (de Brasília), para encarar o Vitória, no Barradão, em partida válida pela 76ª rodada do Brasileirão. Logo em seguida encerra a temporada no dia 2 de dezembro, contra o Botafogo, na Vila Belmiro.

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