O atacante Vitinho ganhou uma nova função no Corinthians desde a chegada do técnico Clarence Seedorf. Acostumado a atuar pelas pontas, o jogador passou a receber oportunidades em posições mais centralizadas e tem correspondido com boas atuações. A evolução acontece em meio à indefinição sobre sua permanência no clube, já que seu contrato termina em dezembro de 2026.

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Em três partidas sob o comando do treinador neerlandês, Vitinho distribuiu duas assistências, sendo titular em uma oportunidade. O atacante participa diretamente de um gol a cada 75 minutos, além de registrar médias de 1,7 passe decisivo e 2,3 finalizações por jogo. O desempenho representa uma melhora em relação aos números gerais da temporada.

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Apesar da mudança de posicionamento, Vitinho afirmou que não tem preferência por uma função específica e destacou que está disposto a atender às necessidades da equipe.

— A melhor posição é estar dentro de campo, a necessidade da equipe e do jogo. Todo mundo está acostumado a me ver como ponta, mas tive oportunidade de jogar por dentro, ter boas atuações. É confortável jogar, mas a necessidade da equipe vem em primeiro lugar. O Seedorf que vai decidir — afirmou o atacante.

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A relação entre os dois, porém, não começou no Corinthians. Vitinho trabalhou com Seedorf durante a passagem do neerlandês pelo futebol brasileiro, quando ainda era jogador. Agora, o atacante tem a oportunidade de conhecer o ex-meia em uma função diferente.

— Foi uma experiência incrível jogar com ele, dar meus passos. Ele sempre instruiu bastante, deu conselhos. Eu e nossa geração tínhamos aproveitado muito isso, todo mundo deu sequência na Série A. Foi uma experiência incrível. E agora estamos vendo outro lado, como treinador, baseado no time, no estilo de jogo, na mentalidade. De sempre estar preparado para a melhor situação individualmente e coletivamente. Tem sido uma experiência muito boa — destacou.

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Futuro indefinido no Corinthians

A recuperação de espaço acontece em um momento decisivo para Vitinho. Com vínculo válido até o fim do ano, o atacante ainda não tem uma definição sobre a continuidade no Corinthians. O jogador reconheceu que a sequência de problemas físicos prejudicou seus planos para 2026, mas destacou que pretende deixar qualquer discussão sobre o futuro para depois do encerramento do Campeonato Brasileiro.

— Fiquei muito tempo parado por conta da lesão, e isso dificulta as pretensões individualmente para poder pensar no futuro. Mas, graças a Deus, esse retorno foi bom, tenho conseguido ter boas atuações. Na minha cabeça, estou muito focado no que vai acontecer, temos um objetivo grande no campeonato. Então, quando o campeonato acabar, quando nosso objetivo for concluído, pensamos no próximo passo — explicou.

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O atacante também revelou que Seedorf procurou entender sua situação física e o período de afastamento. Segundo ele, a aproximação do treinador com o elenco tem sido importante para o ambiente interno.

— Como eu falei, a mentalidade do Seedorf é todos à disposição. Foi o que aconteceu todo dia. Conversou comigo, procurou saber como eu estava, o que estava acontecendo, do tempo que fiquei fora. Não só eu, mas ele conectou todos nós. Sobre merecimento (renovar), não sei o que te dizer. Eu quero terminar bem. Deus vai indicar o melhor caminho e, se for para continuar aqui, vai ser um prazer — afirmou.

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Vitinho durante treinamento do Corinthians no CT Joaquim Grava (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Lesões atrapalharam temporada de Vitinho

O ano de Vitinho foi marcado por uma longa recuperação física. Em 2 de maio, durante a preparação para o confronto com o Mirassol, o atacante sofreu um estiramento no músculo obturador do quadril direito, problema que o afastou das atividades por aproximadamente dois meses.

Em julho, quando avançava no processo de transição física, o jogador sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo e precisou passar por cirurgia. O novo problema prolongou o afastamento por mais de dois meses.

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O atacante voltou a ser relacionado em 13 de setembro, diante do Flamengo, mas permaneceu no banco de reservas. O retorno efetivo aos gramados aconteceu apenas em 7 de outubro, contra o Internacional, quando entrou aos 34 minutos do segundo tempo.

Ao todo, foram aproximadamente cinco meses entre a primeira lesão e o retorno às partidas. A sequência de problemas comprometeu a continuidade do jogador e reduziu suas oportunidades ao longo da temporada.

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— Tive três lesões seguidas. Foi algo que nunca aconteceu comigo, foi algo difícil, tive que fazer cirurgia no joelho, não tive oportunidade de agradecer meus companheiros que entraram com cartaz. Eu tive duas lesões ao mesmo tempo. Os planos que eu tinha para essa temporada não foram atingidos. Deus vai me dar um direcionamento certo. No momento, não tenho — completou.

Vitinho em toda passagem pelo Corinthians