O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) entrou com uma ação civil pública na Justiça para pedir uma intervenção judicial temporária no Corinthians. Caso a solicitação seja acatada, o presidente Osmar Stabile e o vice-presidente Armando Mendonça serão afastados de seus respectivos cargos. A informação foi publicada inicialmente pelo Ge.

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O pedido será analisado pela 1ª Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé, que decidirá se a medida será concedida. Inicialmente, a intervenção solicitada pelos promotores tem duração de três meses. O Corinthians terá 15 dias para apresentar sua defesa.

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A eventual intervenção, no entanto, não impediria a realização da eleição presidencial prevista para o próximo sábado (28), quando os associados irão às urnas para definir o novo mandatário do clube.

Caso a Justiça acolha o pedido do Ministério Público, uma comissão será nomeada para assumir temporariamente a administração do Corinthians. O grupo deverá ser composto por três pessoas sem vínculos com o clube e ficará responsável pela gestão da instituição, incluindo o controle das contas e dos contratos.

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Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Foto: Divulgação/Corinthians)

Por que o Ministério Público pede intervenção no Corinthians?

O LANCE! teve acesso ao documento e apurou que o pedido de intervenção judicial está fundamentado na crise financeira, política e administrativa do Corinthians. Na avaliação do Ministério Público, o clube tornou-se refém de disputas internas ao longo dos últimos anos, período marcado por sucessivos escândalos, irregularidades e problemas de gestão.

Os promotores apontam que a situação financeira do Corinthians coloca em risco a continuidade das atividades da instituição. Além das questões econômicas, o documento destaca deficiências nos mecanismos internos de fiscalização e controle, bem como falhas no funcionamento dos órgãos administrativos do clube.

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Outro ponto questionado pelo Ministério Público é o estatuto do Corinthians. Na avaliação dos promotores, o conjunto de normas está desatualizado e o funcionamento inadequado dos órgãos internos dificulta a renovação da gestão e da governança da instituição.

O documento ressalta, ainda, que a intervenção judicial não tem caráter punitivo, tampouco pretende retirar definitivamente dos associados o poder de decisão sobre o futuro do clube. A medida busca preservar o patrimônio da instituição, interromper o ciclo de problemas administrativos e estabelecer condições para que o Corinthians recupere sua autonomia de gestão.