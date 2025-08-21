Ceará cai na Copa do Nordeste e volta a focar no Brasileirão
Time perdeu para o Bahia por 1 a 0
O Ceará perdeu para o Bahia por 1 a 0 na noite da última quarta-feira (20), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, valendo pela semifinal da Copa do Nordeste. Assim, o time terá o Brasileirão como único torneio restante em 2025.
Visitando o Bahia, o Alvinegro fez um 1º tempo de pouca criatividade, mas conseguiu ter bom posicionamento defensivo. Assim, os mandantes tiveram poucas chances de perigo contra a meta de Bruno Ferreira.
Após o intervalo, o Vovô adotou uma postura diferente e passou a pressionar o adversário baiano. Trocando mais passes, o Ceará chegou ao ataque com maior frequência, mesmo sem acumular grandes oportunidades.
Quando a partida parecia caminhar para os pênaltis, o Bahia conseguiu o seu gol. Everton Ribeiro cruzou, a defesa alvinegra não afastou e Tiago apareceu sozinho para balançar as redes. A equipe de Rogério Ceni enfrentará o Confiança na decisão regional.
Próximo jogo do Ceará
Após a eliminação, o elenco alvinegro seguirá em Salvador e fará um treino na quinta-feira (21). Horas depois, a delegação embarcará em voo fretado para Porto Alegre (RS). O treino de apronto será feito na sexta-feira (22), no CT do Internacional.
O Ceará encara o Grêmio no sábado (23), às 21h (de Brasília), pela 21ª rodada do Brasileirão. O Vovô é o atual décimo colocado na competição nacional, com 25 pontos. O Tricolor Gaúcho está em 13º lugar, com 23 pontos.
O retorno à capital Fortaleza acontecerá nas primeiras horas do domingo (24). Depois dos embates como visitante, o Alvinegro receberá o Juventude no sábado (30), pelo Brasileirão.
