menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Nordeste

Ceará cai na Copa do Nordeste e volta a focar no Brasileirão

Time perdeu para o Bahia por 1 a 0

Partida entre Bahia e Ceará, pela Copa do Nordeste (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)
imagem cameraPartida entre Bahia e Ceará, pela Copa do Nordeste (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)
Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Pereira de Souza
Fortaleza (CE)
Dia 21/08/2025
00:20
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Ceará perdeu para o Bahia por 1 a 0 na noite da última quarta-feira (20), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, valendo pela semifinal da Copa do Nordeste. Assim, o time terá o Brasileirão como único torneio restante em 2025.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Visitando o Bahia, o Alvinegro fez um 1º tempo de pouca criatividade, mas conseguiu ter bom posicionamento defensivo. Assim, os mandantes tiveram poucas chances de perigo contra a meta de Bruno Ferreira.

Após o intervalo, o Vovô adotou uma postura diferente e passou a pressionar o adversário baiano. Trocando mais passes, o Ceará chegou ao ataque com maior frequência, mesmo sem acumular grandes oportunidades.

continua após a publicidade

Quando a partida parecia caminhar para os pênaltis, o Bahia conseguiu o seu gol. Everton Ribeiro cruzou, a defesa alvinegra não afastou e Tiago apareceu sozinho para balançar as redes. A equipe de Rogério Ceni enfrentará o Confiança na decisão regional.

➡️ Ceará sofre gol no fim e é eliminado na Copa do Nordeste

Partida entre Bahia e Ceará, pela Copa do Nordeste (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)
Partida entre Bahia e Ceará, pela Copa do Nordeste (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Próximo jogo do Ceará

Após a eliminação, o elenco alvinegro seguirá em Salvador e fará um treino na quinta-feira (21). Horas depois, a delegação embarcará em voo fretado para Porto Alegre (RS). O treino de apronto será feito na sexta-feira (22), no CT do Internacional.

continua após a publicidade

O Ceará encara o Grêmio no sábado (23), às 21h (de Brasília), pela 21ª rodada do Brasileirão. O Vovô é o atual décimo colocado na competição nacional, com 25 pontos. O Tricolor Gaúcho está em 13º lugar, com 23 pontos.

O retorno à capital Fortaleza acontecerá nas primeiras horas do domingo (24). Depois dos embates como visitante, o Alvinegro receberá o Juventude no sábado (30), pelo Brasileirão.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias