Corinthians é ignorado pelo STJD, mas data de duelo com o Flamengo segue em disputa

Augusto Melo, presidente do Corinthians (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)







Escrito por Vitor Coelho Palhares e Mariane Ribeiro • Publicada em 08/10/2024 - 17:34 • São Paulo (SP)

Uma semana após entrar com uma ação no STJD (Supremo Tribunal de Justiça Desportiva) contra a mudança da data do duelo com o Flamengo, pelo segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, o Corinthians segue sem uma posição oficial da entidade e vê com pessimismo uma eventual reversão na decisão do tribunal.

A direção paulista se sente prejudicada pela decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que, além de alterar a data da decisão entre as equipes para o dia 20 de outubro, possibilitando que o Flamengo tenha à disposição os atletas convocados nesta Data Fifa, adiantou o confronto contra o Athletico, válido pela 30ª rodada do Brasileirão, para o dia 17.

A demora do STJD em julgar o pedido feito pelo Alvinegro torna cada vez menos provável a alteração da data, uma vez que a retomada da data inicial da partida traria o jogo de volta ao dia 17 de outubro.

Em seu pedido, o Corinthians argumenta que a decisão desrespeita o regulamento, além de comprometer a isonomia da competição. Ademais, o Departamento Jurídico afirma que apenas as equipes mandantes, a federação mandante (FPF) ou detentor dos direitos de transmissão poderiam reivindicar a alteração das datas.

- Mais do que defender seus próprios interesses, o Corinthians reforça a importância de que as decisões sigam o que foi estabelecido, em prol da preservação de um futebol brasileiro justo, competitivo e transparente. A integridade das competições deve ser prioridade, acima de qualquer influência externa, e o clube seguirá lutando para que o respeito ao regulamento seja mantido em todas as esferas - afirmou o Corinthians em nota oficial.

Augusto Melo no jogo entre Flamengo x Corinthians (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Após perder no Rio de Janeiro por 1 a 0, o Corinthians (caso nenhuma alteração seja divulgada pelo STJD) enfrentará o Flamengo no próximo dia 20, às 15h (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Em caso de igualdade no placar agregado, a vaga será decidida nas penalidades.

Tensão entre Corinthians e CBF chegou até a Seleção Brasileira

A tensão entre Corinthians e CBF, então, aumentou no período e escalou até a Seleção Brasileira. Anteriormente previstos para serem realizados no CT Joaquim Grava, os treinamentos da Amarelinha foram deslocados para a Academia de Futebol, casa do Palmeiras.

A CBF entende que o recente conflito de interesses poderia culminar em manifestações da torcida corintiana contra os atletas convocados no trajeto do hotel ao CT.

Procurada, a entidade afirma que a troca foi motivada por questões operacionais.

Vale lembrar que o CT Joaquim Grava recebe treinamentos da Seleção de forma recorrente desde sua inauguração, em setembro de 2010. A tranquilidade de estar em uma zona afastada do centro da capital paulista, aliado à proximidade das instalações com o Aeroporto Internacional de Guarulhos, fez com que a CBF adotasse o local como "casa" durante os períodos de preparação na cidade.