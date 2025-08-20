menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

BAH
1
0
CEA
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Nordeste

Ceará sofre gol no fim e é eliminado na Copa do Nordeste

Alvinegro foi derrotado pelo Bahia por 1 a 0

Willian José e Marllon em ação na Arena Fonte Nova (Foto: Jhony Pinho/AGIF)
imagem cameraPartida entre Bahia e Ceará, pela Copa do Nordeste (Foto: Jhony Pinho/AGIF)
Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Pereira de Souza
Fortaleza (CE)
Dia 20/08/2025
23:33
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Ceará perdeu para o Bahia por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (20), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela semifinal da Copa do Nordeste. Tiago, nos acréscimos da etapa final, fez o gol do revés alvinegro.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Com o resultado, o Vovô foi eliminado do torneio regional. O time segue com a disputa do Campeonato Brasileiro.

Ceará perde com gol nos últimos minutos

Campeão estadual nesta temporada, o Ceará entrou em campo tendo a Copa do Nordeste como a possibilidade de um segundo título em 2025. O time encarou o Bahia, que tinha o mando de campo por apresentar uma melhor campanha.

A equipe de Rogério Ceni teve maior domínio das ações no 1º tempo. O Alvinegro, por sua vez, se defendia e tentava criar em saídas rápidas. O goleiro Bruno Ferreira foi exigido e fez boas intervenções para manter o 0 a 0.

continua após a publicidade

O Ceará teve uma oportunidade nos últimos instantes da etapa, em cobrança de falta, mas Rafael Ramos acertou a barreira. Com isso, o placar seguiu zerado.

Bahia e Ceará disputaram as semifinais da Copa do Nordeste, na Arena Fonte Nova (Foto: Jhony Pinho/AGIF)
Partida entre Bahia e Ceará, pela Copa do Nordeste (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

No 2º tempo, a equipe de Léo Condé adotou uma postura diferente. O Ceará passou a pressionar a saída de bola do Bahia e, ao retomar a posse, começou a trabalhar mais as jogadas. Com isso, as oportunidades começaram a surgir.

continua após a publicidade

O Vovô teve chance em tentativa de Lucas Mugni, que foi defendida por Ronaldo. O goleiro Bruno Ferreira apareceu novamente para espalmar cobrança de falta de Lucho Rodríguez. Com o passar da etapa, o ritmo do jogo diminuiu.

Após cruzamento pelo lado esquerdo de seu ataque, o Bahia chegou ao gol da vitória com Tiago. O tento, já nos acréscimos, eliminou o clube cearense da competição. O Ceará ainda tem, em 2025, a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro.

➡️ Confira a tabela da Copa do Nordeste

✅ FICHA TÉCNICA
BAHIA 1 X 0 CEARÁ
COPA DO NORDESTE - SEMIFINAL (JOGO ÚNICO)

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 20/08/2025 - 21h30
📍 Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
🥅 Gols: Tiago aos 49 min do 2º T (BAH)
🟨 Cartões amarelos: Everton Ribeiro, Luciano Juba, Acevedo e Tiago (BAH); Fernando Sobral, Rafael Ramos e Marllon (CEA)
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)
🚩 Assistentes: Luís Filipe Goncalves (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB)
🏁 VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas (Rodrigo Nestor) e Everton Ribeiro; Kayky (Cauly), Willian José (Lucho Rodríguez) e Ademir (Tiago).

CEARÁ (Técnico: Léo Condé)
Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Rafael Ramos (Nicolas); Dieguinho, Fernando Sobral (Richardson) e Lucas Mugni (Lourenço); Galeano, Pedro Raul e Aylon (Pedro Henrique).

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias