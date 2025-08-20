Ceará sofre gol no fim e é eliminado na Copa do Nordeste
Alvinegro foi derrotado pelo Bahia por 1 a 0
O Ceará perdeu para o Bahia por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (20), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela semifinal da Copa do Nordeste. Tiago, nos acréscimos da etapa final, fez o gol do revés alvinegro.
Com o resultado, o Vovô foi eliminado do torneio regional. O time segue com a disputa do Campeonato Brasileiro.
Ceará perde com gol nos últimos minutos
Campeão estadual nesta temporada, o Ceará entrou em campo tendo a Copa do Nordeste como a possibilidade de um segundo título em 2025. O time encarou o Bahia, que tinha o mando de campo por apresentar uma melhor campanha.
A equipe de Rogério Ceni teve maior domínio das ações no 1º tempo. O Alvinegro, por sua vez, se defendia e tentava criar em saídas rápidas. O goleiro Bruno Ferreira foi exigido e fez boas intervenções para manter o 0 a 0.
O Ceará teve uma oportunidade nos últimos instantes da etapa, em cobrança de falta, mas Rafael Ramos acertou a barreira. Com isso, o placar seguiu zerado.
No 2º tempo, a equipe de Léo Condé adotou uma postura diferente. O Ceará passou a pressionar a saída de bola do Bahia e, ao retomar a posse, começou a trabalhar mais as jogadas. Com isso, as oportunidades começaram a surgir.
O Vovô teve chance em tentativa de Lucas Mugni, que foi defendida por Ronaldo. O goleiro Bruno Ferreira apareceu novamente para espalmar cobrança de falta de Lucho Rodríguez. Com o passar da etapa, o ritmo do jogo diminuiu.
Após cruzamento pelo lado esquerdo de seu ataque, o Bahia chegou ao gol da vitória com Tiago. O tento, já nos acréscimos, eliminou o clube cearense da competição. O Ceará ainda tem, em 2025, a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro.
➡️ Confira a tabela da Copa do Nordeste
✅ FICHA TÉCNICA
BAHIA 1 X 0 CEARÁ
COPA DO NORDESTE - SEMIFINAL (JOGO ÚNICO)
🗓️ Data e horário: quarta-feira, 20/08/2025 - 21h30
📍 Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
🥅 Gols: Tiago aos 49 min do 2º T (BAH)
🟨 Cartões amarelos: Everton Ribeiro, Luciano Juba, Acevedo e Tiago (BAH); Fernando Sobral, Rafael Ramos e Marllon (CEA)
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)
🚩 Assistentes: Luís Filipe Goncalves (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB)
🏁 VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas (Rodrigo Nestor) e Everton Ribeiro; Kayky (Cauly), Willian José (Lucho Rodríguez) e Ademir (Tiago).
CEARÁ (Técnico: Léo Condé)
Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Rafael Ramos (Nicolas); Dieguinho, Fernando Sobral (Richardson) e Lucas Mugni (Lourenço); Galeano, Pedro Raul e Aylon (Pedro Henrique).
