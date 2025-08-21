Bahia enfrenta o Confiança na final da Copa do Nordeste

Depois de bater o Ceará por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, na Arena Fonte Nova, o Bahia está classificado para a grande final da Copa do Nordeste depois de três temporadas. O adversário será o Confiança, que também bateu o CSA por 1 a 0, em pleno Rei Pelé. Ambos os jogos foram únicos e decididos na reta final do segundo tempo.

Como a decisão é disputada em dois jogos, o primeiro vai ser em Aracaju, enquanto o segundo acontece na Fonte Nova, em data ainda a ser confirmada pela CBF.

O Bahia chega à sua décima final de Copa do Nordeste, com quatro títulos conquistados até aqui. Apesar de ser o maior campeão, o Tricolor está empatado em número de troféus com o rival Vitória e busca se isolar na liderança desse ranking.

Já o Confiança alcança a primeira final de Nordestão e quer levantar o troféu inédito.

Tanto o Bahia quanto o Confiança já têm garantido mais R$ 1,4 milhão por ter chegado à decisão da Copa do Nordeste.

Maiores campeões e finalistas da Copa do Nordeste

Troféu da Copa do Nordeste (Foto: João Gabriel Alves/CBF)

Além de maior campeão da Lampions, o Bahia também é o maior finalista, como nove decisões disputadas desde 1994, ano de estreia do torneio. O Tricolor é seguido por Vitória e Sport, que têm sete finais cada um.