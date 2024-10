Jogadores de Flamengo e Vasco curtem dia de folga com Emiliano Díaz

Emiliano Díaz é auxiliar-técnico de Ramón no Corinthians (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/10/2024 - 18:20 • Rio de Janeiro

A terça-feira de Data Fifa foi marcada por folgas de clubes brasileiros. Para aproveitar o momento, Emiliano Díaz, auxiliar do Corinthians, aproveitou o dia em um passeio de barco de Vegetti, do vasco, Carlos Alcaraz e Rossi, do Flamengo.

O momento dos quatro argentinos juntos foi registrado nas redes sociais pela esposa do atacante do Vasco, Joselina Bonetti, que legendou a foto da seguinta forma: Lindos dias, linda companhia". Através da postagem, é possível ver os familiares dos jogadores e do auxiliar técnico em um barco em local não especificado. Veja abaixo:

A relação entre os quatro citados se dá principalmente por todos serem argentinos. Além disso, Emiliano Díaz chegou a trabalhar junto com Vegetti, quando Ramón Díaz foi treinador da equipe cruzmaltina. Ele e o pai deixaram o comando do time carioca em abril deste ano. Logo depois, assumiram o Corinthians.

Vale reforçar, que o registro dos envolvidos aconteceu em um dia de folga. O Brasileirão segue paralisado durante a Data Fifa e só retornará no meio da semana que vem. No retorno, o Corinthians irá enfrentar o Athletico-PR, em casa, na próxima quarta-feira (16). Por outro lado, Flamengo e Vasco enfrentam respectivamente Fluminense, na quinta-feira (17), e São Paulo, na quarta-feira (16).