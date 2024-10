Zico x Tite: jogo de domingo marca encontro entre ídolo e ex-técnico do Flamengo; entenda

Zico e Tite em entrevista para o Canal Zico 10 (Foto: Reprodução)







08/10/2024

O calendário brasileiro foi paralisado por conta dos jogos da Data FIFA. Dessa maneira, enquanto os times focam na preparação para a reta final da temporada, ex-jogadores irão participar de futebol beneficente neste domingo (13), na Neo Química Arena. As duas equipes, inclusive, serão comandadas por conhecidos da torcida do Flamengo: Zico e Tite.

O “Futebol da Esperança” irá reunir diversos personagens do cenário brasileiro. Além de ex-jogadores, o evento vai juntar personalidades da música, do teatro, dos esportes olímpicos, dentre outros. Para definir os times que entrarão em campo, Zico e Tite foram chamados para serem os treinadores. Desse modo, o ídolo do Flamengo e o ex-treinador do clube terão a missão de comandar as equipes na beira do campo da Neo Química Arena.

O técnico Tite já demonstrou em diversas oportunidades a admiração que tem por Zico, antes mesmo de assumir o Flamengo. No entanto, após o comandante gaúcho deixar o Rubro-Negro, o ídolo máximo da história do clube fez críticas sobre o trabalho do treinador.

Uma das reclamações feitas por Zico sobre o trabalho de Tite foi a não utilização do ídolo Gabigol. Segundo o ‘Galinho de Quintino’, o problema do atacante rubro-negro era apenas com técnico, por conta de algumas declarações dadas pelo camisa 99 no passado.



Flamengo em campo

Enquanto Zico e Tite se preparam para ser técnicos, o elenco do Flamengo segue focado na preparação visando os próximos compromisso da temporada. No dia 17 de outubro, o Mengo volta a campo para encarar o Fluminense, pela 30ª rodada do Brasileirão. O clássico acontece às 20h (horário de Brasília), no Maracanã.