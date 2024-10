Corinthians terá dois reforços na luta contra o rebaixamento após término da Data Fifa

Ramón Díaz durante partida do Corinthians (Foto: Marco Miatelo/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 08/10/2024 - 13:03 • São Paulo (SP)

O período de 12 dias sem partidas nesta Data Fifa será fundamental para o Corinthians recuperar o volante Alex Santana e o atacante Talles Magno, que permanecem sob cuidados do departamento médico.

+ Corinthians pode faturar mais de R$ 10 milhões com bilheteria em outubro

+ Conmebol anuncia estádio da final da Copa Sul-Americana 2024; veja

Ambos iniciaram o processo de transição física nos últimos dias, intercalando atividades no gramado e na academia, e estarão à disposição de Ramón Díaz para a reta final de temporada.

Bem avaliados pela comissão técnica, Talles e Alex não tiveram tempo para se adaptar, devido à urgência do Corinthians em obter resultados positivos, especialmente no Brasileirão, e foram promovidos à equipe titular. O acúmulo de minutos, aliado ao curto espaço de recuperação, contribuiu para a sobrecarga física da dupla.

Embora o volante apresente uma evolução física superior ao prazo estipulado inicialmente, o departamento médico está lidando com sua reabilitação de maneira mais cautelosa. A tendência, portanto, é que ele volte apenas no clássico com o Palmeiras.

+ Corinthians paga Memphis em meio à incerteza sobre patrocínio

O jogador sofreu uma lesão de grau 3 no músculo posterior da coxa esquerda no empate em 1 a 1 com o Juventude, na Neo Química Arena, e permanece fora de combate desde o início de agosto.

Talles Magno durante partida entre Corinthians e Fortaleza, pela Copa Sul-Americana (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Também com problemas musculares na coxa, Talles Magno não atua desde o duelo contra o Fortaleza, pela partida de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Por ter uma lesão de grau inferior em relação ao companheiro, o atacante pode ganhar minutos nos duelos com o Racing, da Argentina, que valem vaga na decisão da Copa Sul-Americana.