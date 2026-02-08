Carlos Miguel foi hostilizado pela torcida do Corinthians durante a entrada dos goleiros do Palmeiras no gramado da Neo Química Arena, antes do clássico entre as equipes, pela sétima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

+ Escalação do Palmeiras tem força máxima para clássico com o Corinthians

O jogador, que defendeu o Corinthians antes de se transferir para o Nottingham Forest, ainda em 2024, foi vaiado de forma efusiva pelos presentes. Gritos de "sem Mundial" também foram entoados da arquibancada. O confronto marca a primeira titularidade de Carlos Miguel com a camisa alviverde no estádio rival.

O goleiro havia vencido a concorrência com o ídolo Cássio e assumido a titularidade da meta corintiana. Após 25 partidas, no entanto, foi vendido por 4 milhões de euros (cerca de R$ 23 milhões, na cotação da época), em uma transação marcada por polêmicas contratuais.

continua após a publicidade

Até o fim de 2023, a multa rescisória do goleiro estava fixada em 50 milhões de euros, mas o valor caiu para apenas 4 milhões de euros após a virada do ano, montante pago pelo Nottingham Forest.

Na Inglaterra, encontrou dificuldades de adaptação e disputou apenas três partidas. Com o objetivo de ter maior minutagem em campo, aceitou retornar ao futebol brasileiro e assinou contrato com o Palmeiras por cinco temporadas, válido até julho de 2030.

continua após a publicidade

Ao todo, o Palmeiras desembolsou 5,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 35 milhões), além de possíveis 500 mil euros em bonificações, para adquirir 80% dos direitos econômicos do goleiro.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Escalações de Corinthians e Palmeiras

Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Matheus Pereira e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque.

🍀Aposte no clássico entre Corinthians e Palmeiras!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.