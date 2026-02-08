Com Yuri Alberto e Memphis, Corinthians está escalado para encarar o Palmeiras
Timão tem retorno dos titulares no confronto
- Matéria
- Mais Notícias
O Corinthians está escalado para o confronto diante do Palmeiras, que acontece neste domingo (8), às 20h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em duelo válido pelo Campeonato Paulista.
Da superioridade do Palmeiras à reação do Corinthians: o novo cenário do dérbi em 2026
Futebol Nacional
Presidente do Corinthians atualiza negociações e confirma chegada de reforço
Corinthians
Corinthians acerta a contratação do meia Zakaria Labyad, ex-Ajax e Sporting
Corinthians
O técnico Dorival Júnior conta com o retorno de seus titulares para o confronto. Na partida contra o Capivariano, vencida pelo Timão por 3 a 0, o comandante optou por poupar todo o elenco principal. Agora, retorna com suas principais peças.
No meio-campo, o comandante do Timão escolheu Matheus Pereira entre os 11. Rodrigo Garro começa no banco e Carillo não foi relacionado.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Assim, o timão vai a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Matheus Pereira e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto.
Escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gomez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício e Allan; Flaco Lopez e Vitor Roque.
Como chega o Corinthians?
O Corinthians ocupa a quarta posição, com 11 pontos conquistados em seis partidas, resultado de três vitórias, dois empates e uma derrota. O time soma nove gols marcados e cinco sofridos, saldo positivo de quatro, além de aproveitamento de 61%.
Já o Palmeiras soma 12 pontos após seis rodadas e aparece entre os primeiros colocados da tabela, com quatro vitórias e duas derrotas. Apesar da boa pontuação, o desempenho ofensivo e defensivo é equilibrado, com seis gols marcados e seis sofridos, o que resulta em saldo zero. A equipe mantém aproveitamento de 66%.
A equipe que vencer o Derby garantirá de forma antecipada uma das vagas, enquanto o outro time seguirá com boas chances de classificação na última rodada.
+ Aposte em Corinthians e Palmeiras pelo Paulistão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias