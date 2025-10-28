O Londrina renovou o contrato do técnico Roger Silva, 40 anos, após o acesso na Série C. O Tubarão chegou à final da Terceirona, mas perdeu e foi vice da Ponte Preta no último final de semana.

O acordo do treinador com o clube previa uma renovação automática por subir à Série B, mas as partes decidiram se reunir para acertar os detalhes finais da continuidade. Com o alinhamento, Roger Silva e o Londrina já planejam a próxima temporada.

A partir de agora, o treinador vai discutir com a diretoria, principalmente, a montagem do elenco. A tendência é de que tenha bastante mudanças, entre saídas, permanências e contratações.

O grupo alviceleste entrou de férias no domingo (26) e se reapresenta em 1 de dezembro. A preparação terá pausas também no Natal e no Ano Novo.

Vale lembrar que o Campeonato Paranaense tem início em 7 de janeiro, enquanto a primeira fase da Copa do Brasil está prevista para fevereiro. Já a Série B começa em março.

Roger Silva no Londrina

O Londrina começou a Série C em bom ritmo, mas perdeu o técnico Claudinei Oliveira para o Paysandu, que pagou a multa de R$ 300 mil. Roger Silva, que estava no Athletic-MG, assumiu o comando em 10 de junho.

Após uma oscilação, o Tubarão terminou a primeira fase na quarta colocação, com 30 pontos. Caxias (37), Ponte Preta (36) e Náutico (36) ficaram à frente.

Na segunda fase, o time alviceleste e os demais adversários do Grupo B empataram os três primeiros jogos. Apenas na quarta rodada que Londrina e Floresta conseguiram uma vitória.

Depois, o Tubarão venceu o time cearense fora de casa e empatou com o São Bernardo em casa para cravar o acesso. Floresta e Caxias ficaram pelo caminho.

Nas finais, a equipe alviceleste empatou sem gols no VGD e perdeu por 2 a 0 para a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Ao todo, com Roger Silva, foram sete vitórias, sete empates e quatro derrotas em 18 partidas.

Carreira de Roger Silva, treinador do Londrina

Roger Silva, 40 anos, fez história no Athletic-MG antes de fechar com o Londrina. Foto: Divulgação/Athletic Club SAF

Roger Silva começou a trajetória como treinador em 2021, na Inter de Limeira-SP, clube que pendurou as chuteiras. Ele passou pelo Athletic em 2022, voltou para o time paulista e acertou novamente com o Esquadrão.

Em três passagens pelo Athletic-MG, ele conseguiu o acesso à Série B, foi semifinalista do Campeonato Mineiro (2025) e conquistou o Título do Interior (2022 e 2023), a Recopa Mineira (2023) e o Troféu Inconfidência (2024). O comandante ainda teve passagens por Pouso Alegre, Manaus e Primavera-SP antes de retornar ao Athletic nas duas últimas temporadas.

Como jogador, ele iniciou na Ponte Petra, clube que teve cinco passagens. O ex-atacante atuou em outros times tradicionais, como Palmeiras, Fluminense, São Paulo, Sport, Athletico, Bahia, Vitória, Internacional, Corinthians, Botafogo e Chapecoense. No exterior, jogou no Al Nassr, Kashima Reysol e Suwon Bluewings.

As conquistas dele em campo foram a Libertadores (2005, São Paulo), Pernambucano e Copa do Brasil (2008, Sport) e Baiano (Vitória, 2009), além de dois títulos no Japão.