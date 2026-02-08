Em jogo truncado, Ceará e Fortaleza empatam pelo Estadual

Ceará e Fortaleza empataram por 0 a 0 na noite deste domingo (8), na Arena Castelão, valendo pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. As equipes fizeram um jogo pouco inspirado e não criaram grandes chances.

Assim, o Vovô foi a sete pontos e avançou como líder no Grupo D. O Leão foi a cinco pontos e se classificou na liderança da chave C.

Ceará e Fortaleza não saem do zero no Castelão

Ceará e Fortaleza fizeram, na noite deste domingo (8), o primeiro Clássico-Rei do ano. A partida começou com muitas disputas no meio-campo e poucas chances claras. Lucca teve oportunidade em cabeceio e mandou para fora.

O Tricolor respondeu com Maílton, que insistiu em jogada na direita e mandou para o meio da área. mas ninguém apareceu na hora do chute. Assim, a primeira etapa se encerrou com o 0 a 0 no placar.

Partida entre Ceará e Fortaleza, pelo Campeonato Cearense (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

O cenário não teve grandes alterações no 2º tempo. Com o tempo passando, os times passaram a insistir mais em cruzamentos e saídas rápidas. Bareiro quase concluiu após tabela com Vitinho, mas foi travado pela defesa.

Richardson pegou de primeira nos acréscimos e mandou por cima do gol. Sem novas chances, o 0 a 0 foi o placar do primeiro Clássico-Rei desta temporada. É possível que os rivais voltem a se encontrar na decisão do Campeonato Cearense.

Próximos jogos de Ceará e Fortaleza

Nas semifinais, o Ceará terá pela frente o Floresta. O adversário do Fortaleza será o Ferroviário. Com o formato de ida e volta, os rivais decidirão seus confrontos em casa.

✅ FICHA TÉCNICA

CEARÁ 0 X 0 FORTALEZA

CAMPEONATO CEARENSE - 3ª RODADA (SEGUNDA FASE)

🗓️ Data e horário: domingo, 08/02/2026 - 18h

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

🥅 Gols: -

🟨 Cartões amarelos: Rafael Ramos, Pedro Gilmar, Vinicius Zanocelo (CEA); Pierre, Brítez, Lucas Gazal, Bareiro (FOR)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE)

🖥️ VAR: Antônio Magno Cordeiro (CE)

CEARÁ (Técnico: Mozart)

Richard; Rafael Ramos (Júlio César), Éder, Pedro Gilmar e Fernando; Zanocelo, Lucas Lima (Melk) e Vina; Pedro Henrique (Matheusinho), Lucca (Richardson) e Fernandinho (Alano).

FORTALEZA (Técnico: Thiago Carpini)

Brenno; Brítez (Luan Freitas), Lucas Gazal e Cardona; Maílton, Rodrigo (Vitinho), Lucas Sasha, Pierre (Ronald) e Lucas Crispim (Lucca Prior); Pochettino (Guilherme) e Bareiro.