Neymar voltando? Vojvoda fala sobre situação do jogador no Santos

Juan Pablo Vojvoda tratou sobre Neymar durante sua coletiva de imprensa, após a vitória do Santos contra o Noroeste, pelo Paulistão. O jogador foi poupado neste domingo.

Neymar vem treinando com o elenco desde a segunda-feira (2), mas o Santos optou por poupar o craque, uma vez que o atleta não tem nem duas semanas desde que voltou a realizar sua transição. O Peixe não quer correr o risco e não tem pressa de ficar com o jogador fora por mais tempo.

- Eu falei antes do jogo sobre o Neymar. Ele já está treinando com a gente, no dia a dia, fazendo todas as tarefas que o time faz. Já está recuperado do joelho, mas tanto eu quanto o staff dele, junto com o próprio jogador, queremos que, quando ele volte a jogar, volte de um jeito diferente. Aqui está o Neymar de 2026, esse é o Neymar que queremos no Santos e que o Brasil precisa - disse o treinador.

Vojvoda disse que confia no atleta, mas deixou claro que respeitará o tempo do jogador. Porém, de acordo com suas palavras, cogita em contar com ele no próximo jogo.

Neymar foi assunto na coletiva de imprensa de Vojvoda (Foto: Diego Sanches / Santos FC)

- O Neymar tem objetivos importantes neste ano e eu também quero que ele alcance esses objetivos. Vou lutar, trabalhar e encontrar o equilíbrio. Não é questão de pressa ou de dizer que eu preciso dele agora. Primeiro, precisamos colocar o Neymar acima das necessidades individuais. Ele vai estar pronto. Confio que no próximo jogo já possamos contar com ele. Se não for no próximo, seguiremos trabalhando para que isso aconteça - destacou.

No mais, existe a chance de - na verdade -, Neymar ser poupado na próxima partida, contra o Athletico-PR devido ao gramado sintético da Arena da Baixada. Com isso, o Peixe pode ter o camisa 10 de volta aos gramados na última rodada do Campeonato Paulista em um duelo que deve ser decisivo no estadual em busca de classificação ao mata-mata.

