Athletico acerta a venda de Lucas Di Yorio para time do México

O Athletico acertou a venda do atacante Lucas Di Yorio para o Santos Laguna, do México, no final de semana. O jogador de 29 anos não estava nos planos do Furacão para 2026, assim como aconteceu nesta temporada.

Os valores da negociação não foram revelados, mas giram em torno de 3 milhões de dólares (R$ 16,6 milhões, na cotação atual). Lucas Di Yorio assinou um contrato de três anos com o novo clube.

O atacante argentino estava emprestado ao Universidad de Chile, que não exerceu a opção de compra de 900 mil dólares (R$ 4,9 milhões) por dificuldades financeiras. No Chile, ele fez 14 gols e deu duas assistências em 43 jogos.

Contratado pelo Furacão em fevereiro de 2024, Lucas Di Yorio foi comprado do Pachuca, do México, por 2,2 milhões de dólares (R$ 12 milhões, na cotação da época). Ele foi uma indicação do técnico Juan Carlos Osório, que acabou demitido pouco depois da contratação.

Na época, as tratativas do clube e o atacante repercutiram por conta de um vazamento. O dirigente atleticano, Márcio Lara, expôs acidentalmente nas redes sociais a proposta, que tinha um salário acima de R$ 300 mil e um auxílio-moradia de quase R$ 10 mil.

Pelo Furacão, Lucas Di Yorio nunca se firmou e fez 13 gols em 42 partidas, sendo titular em 17 delas.

Carreira de Lucas Di Yorio, vendido pelo Athletico

Criado e revelado pelo Aldosivi, da Argentina, Lucas Di Yorio estreou profissionalmente em 2018 e foi emprestado para a LDU Portoviejo, do Equador, com 16 gols em 36 jogos. Depois, passou pelos uruguaio Cerro Largo e chileno Everton, com 20 gols em 35 jogos nesses clubes.

O atacante, então, se transferiu para o futebol mexicano, onde atuou por León e Pachuca, com 15 gols em 56 confrontos.

De olho em 2026, o Furacão iniciará os treinos online em 24 de dezembro e marcou a reapresentação no CT do Caju para 2 de janeiro, quando está marcada a pré-temporada com o técnico Odair Hellmann. O time sub-20 jogará o Campeonato Paranaense com alguns jogadores do time principal, enquanto o Athletico estreia no Brasileirão em 28 de janeiro.