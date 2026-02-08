A escalação do Fluminense para enfrentar o Maricá está definida e Zubeldía promoveu mudanças em relação ao último jogo. A bola rola neste domingo (8), às 20h30, no Maracanã, em confronto que pode garantir a conquista da Taça Guanabara.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O Flu depende de si para levantar a taça e basta um empate para que isso aconteça. Caso o Botafogo não vença o Vasco no clássico (que começou às 19h), o Tricolor será campeão mesmo se perder.

Escalação de Fluminense e Maricá

Zubeldía promoveu mudanças no time que começou jogando contra o Bahia, pelo Brasileirão. Da primeira linha defensiva, apenas Jemmes segue como titular.

continua após a publicidade

No meio de campo, completando 300 jogos pelo Fluminense, Martinelli forma trio com Otávio e Ganso dessa vez, em vez de Nonato (machucado) e Lucho, no banco. No ataque, Savarino começa pela primeira vez no time titular tricolor e forma trio com John Kennedy, que reassumiu a camisa 9, e Kevin Serna.

O único desfalque do departamento médico é Germán Cano, que segue se recuperando da artoscopia realizada no joelho esquerdo. Outra ausência é Lima, com acerto encaminhado com o América do México.

continua após a publicidade

Escalação: Fábio, Guga, Ignácio, Jemmes e Arana; Otávio, Martinelli e Ganso; Savarino, Serna e John Kennedy.

Reservas: Marcelo Pitaluga, Samuel Xavier, Facundo Bernal, Renê, Soteldo, Matheus Reis, Canobbio, Igor Rabello, Freytes, Santi Moreno, Lucho Acosta e Hércules.

➡️ Campeonato Carioca conhece classificados e terá clássico nas quartas de final

RIO DE JANEIRO (RJ), 25/01/2026 - CARIOCA 2026 - FLUMINESE X FLAMENGO - Partida entre Fluminense x Flamengo pela quarta rodada do Campeonato Carioca no Maracana neste domingo(25). (Foto: DELMIRO DOS SANTOS JUNIOR/Mochila Press/Gazeta Press) Mochila Press/Mochila Press

Confira as informações de Fluminense x Maricá

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X MARICÁ

6ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: Domingo, 8 de fevereiro, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere (pay per view), GETV (televisão e Youtube) e Premiere

🟨 Árbitro: Bruno Mota Correia

🚩 Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira e Naiara Mendes Tavares

🖥️ VAR: Grazianni Maciel Rocha

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldia)

Fábio, Guga, Ignácio, Jemmes e Arana; Otávio, Martinelli e Ganso; Savarino, Serna e John Kennedy.

MARICÁ (Técnico: Marcus Alexandre)

Yuri Duarte; Almir Sota, Magno Nunes, Victor Pereira e Rafael Forster; Rafael Carioca, Magno Souza, Wellington e Denílson; Caio Vitor e Pablo Thomaz.

🍀 Aposte na vitória do Fluminense contra o Maricá!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.