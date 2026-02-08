Savarino estreia no time titular do Fluminese contra o Maricá; veja escalação
Time entra em campo às 20h30
A escalação do Fluminense para enfrentar o Maricá está definida e Zubeldía promoveu mudanças em relação ao último jogo. A bola rola neste domingo (8), às 20h30, no Maracanã, em confronto que pode garantir a conquista da Taça Guanabara.
O Flu depende de si para levantar a taça e basta um empate para que isso aconteça. Caso o Botafogo não vença o Vasco no clássico (que começou às 19h), o Tricolor será campeão mesmo se perder.
Escalação de Fluminense e Maricá
Zubeldía promoveu mudanças no time que começou jogando contra o Bahia, pelo Brasileirão. Da primeira linha defensiva, apenas Jemmes segue como titular.
No meio de campo, completando 300 jogos pelo Fluminense, Martinelli forma trio com Otávio e Ganso dessa vez, em vez de Nonato (machucado) e Lucho, no banco. No ataque, Savarino começa pela primeira vez no time titular tricolor e forma trio com John Kennedy, que reassumiu a camisa 9, e Kevin Serna.
O único desfalque do departamento médico é Germán Cano, que segue se recuperando da artoscopia realizada no joelho esquerdo. Outra ausência é Lima, com acerto encaminhado com o América do México.
Escalação: Fábio, Guga, Ignácio, Jemmes e Arana; Otávio, Martinelli e Ganso; Savarino, Serna e John Kennedy.
Reservas: Marcelo Pitaluga, Samuel Xavier, Facundo Bernal, Renê, Soteldo, Matheus Reis, Canobbio, Igor Rabello, Freytes, Santi Moreno, Lucho Acosta e Hércules.
Confira as informações de Fluminense x Maricá
✅ FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE X MARICÁ
6ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA
📆 Data e horário: Domingo, 8 de fevereiro, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Premiere (pay per view), GETV (televisão e Youtube) e Premiere
🟨 Árbitro: Bruno Mota Correia
🚩 Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira e Naiara Mendes Tavares
🖥️ VAR: Grazianni Maciel Rocha
⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS
FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldia)
Fábio, Guga, Ignácio, Jemmes e Arana; Otávio, Martinelli e Ganso; Savarino, Serna e John Kennedy.
MARICÁ (Técnico: Marcus Alexandre)
Yuri Duarte; Almir Sota, Magno Nunes, Victor Pereira e Rafael Forster; Rafael Carioca, Magno Souza, Wellington e Denílson; Caio Vitor e Pablo Thomaz.
