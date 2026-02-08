Golaço no último lance chama atenção em estadual: 'Dificilmente vemos'

O Dourados empatou o jogo contra o Operário-RS no último minuto do jogo deste domingo (8), no Campeonato Sul-Mato-Grossense. Denílton cobrou uma falta de longa distância e marcou um golaço, em jogo que teve a transmissão ao vivo e com imagens do Lance!. O comentarista Rafael Mello exaltou o tento anotado pelo jogador do Dourados.

- Que golaço do Denílton, que entrou no lugar do Dudu Santos, em uma falta que foi criada em uma jogada de muita raça e luta. Um banho de água fria no Operário, mas que cobrança de falta, ainda mais nos dias de hoje, que dificilmente vemos gols de falta, até na Série A do Brasileirão a gente não vê. Um lindo gol do Denílton, que final de jogo! - disse Rafael Mello.

Veja o lance:

Como foi o jogo entre Dourados e Operário-MS?

PRIMEIRO TEMPO

Os visitantes começaram pressionando os donos da casa. Mesmo sem lances de grande perigo no início, o Operário-MS conseguiu escanteios e infiltrações pelas pontas do campo com uma pressão alta na saída de bola do Dourados.

O melhor momento da primeira metade foi justamente pelo lado esquerdo ofensivo do Operário-MS. Aos 30 minutos, o lateral Reinaldo aproveitou o lançamento da defesa e acelerou pelo flanco, buscando o centroavante Eduardo Tanque no cruzamento, mas o goleiro Elissom se antecipou e evitou o desvio – que seria fatal.

No final do período, o Dourados quase abriu o placar com um gol que poderia concorrer ao Puskás. Fora da grande área, Luis Fernando tentou surpreender o goleiro Danilo, obrigando-o a fazer uma bela defesa. A empolgação, no entanto, deu o contra-ataque para os visitantes. Com isso, Danilinho aproveitou a subida do setor defensivo e marcou um lindo gol, após passe de Roger Modesto, com direito a drible no goleiro Elissom.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o Operário-MS controlou o jogo. À frente do placar, o Galo não manteve a marcação alta e reduziu o ritmo da partida. O Dourados, que precisava buscar o gol, esteve mais longe de marcar o de empate do que o dos visitantes de ampliarem o resultado, com algumas tentativas ofensivas em contra-ataque.

Ambos os times fizeram alterações por volta de 20 minutos corridos, mas pouco interferiram no cenário geral da partida, com baixa criação de jogadas dos dois lados. Quando tudo parecia perdido para o Dourados – mesmo com a expulsão de Lauder, do Operário-MS, após tomar o segundo amarelo por cera – a última oportunidade de marcar era em uma falta a 10 passos da grande área.

Denilton, que havia saído do banco, foi o escolhido para a cobrança final. Em uma batida de almanaque, o zagueiro acertou o ângulo direito do goleiro Lucas, que não tinha condições de defesa. Com 1 a 1 no placar, as honras foram repartidas – apesar do gosto de vitória ter ficado para os donos da casa.

