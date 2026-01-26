Jogadores da base se firmam em primeiros jogos do Ceará no ano

Em um ano com várias mudanças no elenco, o Ceará vem apostando na participação de jogadores da base. Na vitória por 5 a 1 sobre o Ferroviário, pelo Campeonato Cearense, o jovem Pedro Gilmar anotou o primeiro gol do duelo.

A primeira partida na temporada foi diante do Floresta. O clube optou por escalar somente nomes da base e deixou Alison Henry, técnico do sub-20, no comando do grupo. Os jovens tiveram boa atuação e venceram por 1 a 0.

Desde então, Mozart comandou o elenco principal em quatro partidas. O zagueiro Pedro Gilmar atuou em três dessas ocasiões e, diante do Ferroviário, fez seu primeiro tento como profissional.

O meio-campista Melk, destaque do Vovô na Copinha, estreou com os profissionais diante do Tubarão. O atleta participou do quarto gol, quando Lucca converteu a sobra de bola após jogada individual do meia.

Outros quatro garotos da base entraram em camo sob o comando de Mozart: o zagueiro Gabriel Rocha, o volante João Gabriel e os atacantes Giulio e Kauã Ziegler.

Ceará vence Ferroviário no Estadual

O Alvinegro iniciou a sua caminhada na segunda fase deste Campeonato Cearense diante do Ferroviário. Sem dificuldades, o clube goleou o adversário por 5 a 1. Os gols foram marcados por Pedro Gilmar, Matheus Araújo (duas vezes), Lucca e Fernandinho.

Restam duas partidas para o Vovô na segunda fase do Estadual. O próximo adversário é o Horizonte, no domingo (2), no Estádio Presidente Vargas.