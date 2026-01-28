Lateral do Fortaleza viaja para acertar com time de Portugal

O lateral-esquerdo Weverson, do Fortaleza, está cada vez mais próximo de acertar sua ida para o Gil Vicente-POR. O atleta já viajou ao país e aguarda a rescisão de seu contrato com o Tricolor.

O vínculo no Leão é válido até o fim deste ano. Existia a expectativa por mais espaço para o defensor ao longo da Série B, como apurou o Lance!, mas a abordagem dos europeus foi vista de forma positiva.

Weverson tem tudo acertado com os portugueses. O Real Valladolid-ESP também chegou a demonstrar interesse no atleta de 25 anos, mas as negociações não avançaram da mesma forma. O Gil Vicente é o atual quinto colocado no Campeonato Português, com 31 pontos.

Weverson, lateral-esquerdo do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Livre no mercado após uma passagem no Arouca-POR, Weverson chegou ao Leão em agosto de 2025. Foram quatro partidas com a camisa do clube, sem gols ou assistências.

Sem Bruno Pacheco e Diogo Barbosa, que está fora dos planos, o elenco do Fortaleza não possui nenhum lateral-esquerdo de ofício no momento. Quem vem sendo improvisado no setor é o meio-campista Lucas Crispim.

Fortaleza apresenta mudanças no elenco

O Fortaleza vem se movimentando no mercado da bola nos últimos dias. O clube rescindiu com o zagueiro Marcelo Benevenuto, com os meio-campistas Zé Welison e Emmanuel Martínez e com o atacante Juan Martín Lucero.

Dois nomes foram emprestados nesta semana: o meio-campista Kauan Rodrigues e o atacante Imanol Machuca. Em relação à chegadas, nomes como Luan Freitas, Ryan e Ronald foram contratados. A Série B, grande objetivo do Tricolor na temporada, terá início em março.