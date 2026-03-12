Falta pouco. Jesse Lingard chegou ao Brasil, assinou contrato, treinou e foi apresentado à imprensa e à torcida, mas ainda não entrou em campo como jogador do Corinthians. Se depender do camisa 77, porém, isso deve acontecer o mais rápido possível.

Durante entrevista coletiva oficial pelo clube, Lingard admitiu que os treinos vêm sendo intensos enquanto busca se adaptar. Agora, aguarda a regularização da documentação para poder entrar em campo.

— Estou em forma. O treino tem sido bem intenso, tenho treinado com o time e me adaptando. Tenho que resolver a minha documentação, meu time está cuidando disso, mas vou jogar em breve — disse o jogador.

Jesse Lingard afirmou que pode atuar em diferentes posições no setor ofensivo, mas destacou preferência por jogar centralizado, como um "camisa 10".

— Posso jogar com a 10, posso jogar na ponta esquerda. Para entregar o meu melhor, geralmente é com a 10. Vai depender da formação, pode ser no 433, mas prefiro jogar como 10 — seguiu.

Jesse Lingard foi apresentado oficialmente no Corinthians (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

Expectativa no calendário cheio de jogos

Ainda durante a coletiva de apresentação no Corinthians, Jesse Lingard foi questionado sobre a sequência longa de jogos no futebol brasileiro, com partidas a cada três dias. A princípio, o camisa 77 não deu grande importância ao tema e se colocou à disposição.

— Para mim, não importa. Quanto mais jogos, mais competições, mais chances de vencer eu terei. Ano passado jogamos 70 jogos, para mim não é um problema. Temos um elenco grande, vai ter uma rotação, mas como jogador você quer jogar todos os jogos. É um jogo a cada três dias, preciso fazer bem o treino core e cuidar da alimentação — explicou o jogador.

Em relação ao bate-papo com o técnico Dorival Júnior, Jesse Lingard admitiu que ainda não teve uma conversa mais longa com o treinador. Segundo o meia-atacante, o diálogo deve acontecer nos próximos dias, quando também pretende tratar sobre a função que poderá exercer em campo.

— Teria que ter falado com o treinador ontem, mas esquecemos. Vou conversar com ele essa semana. Posso jogar como 10 ou pela esquerda. Depende da formação. É assim que vou entregar o meu melhor — finalizou.

