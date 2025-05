Sorteio da Libertadores: detalhes da definição das oitavas de final

Com o fim da fase de grupos da Libertadores, os 16 classificados para as oitavas de final da competição estão definidos. Na próxima segunda-feira, 2 de junho, às 12h (de Brasília), será realizado o sorteio das oitavas na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, e definirá não apenas os confrontos da próxima fase, mas todo o chaveamento até a grande decisão, marcada para o dia 29 de novembro, em Lima, no Peru.

continua após a publicidade

➡️Confira os confrontos dos playoffs da Sul-Americana

Dos 16 clubes classificados para a fase de mata-mata, seis são brasileiros: Palmeiras, São Paulo, Internacional, Botafogo, Flamengo e Fortaleza. O único representante do país eliminado na fase de grupos foi o Bahia, que agora disputará os playoffs da Copa Sul-Americana.

A distribuição das equipes nos potes segue o critério da colocação na fase de grupos — os líderes compõem o Pote 1, enquanto os segundos colocados integram o Pote 2. Palmeiras, São Paulo e Internacional estão entre os primeiros colocados, enquanto Botafogo, Flamengo e Fortaleza avançaram em segundo lugar. O Palmeiras chega com destaque, tendo sido o único clube a manter 100% de aproveitamento na fase inicial.

continua após a publicidade

➡️Ancelotti quer Seleção Brasileira jogando como Real Madrid: 'Chego para ser campeão'

Assim, é possível confrontos brasileiros já na próxima fase. O atual campeão Botafogo, por exemplo, pode reencontrar Palmeiras ou São Paulo, rivais do Fogão na edição do ano passado. O Flamengo também aparece como possível rival já no primeiro mata-mata.

Pote 1: Palmeiras, São Paulo, Racing, River Plate, Estudiantes, Vélez Sarsfield, Internacional e LDU.

Pote 2: Botafogo, Peñarol, Flamengo, Fortaleza, Atlético Nacional, Libertad, Universitario e Cerro Porteño.

Após o sorteio, a competição entrará em uma pausa de mais de dois meses devido ao calendário do Mundial de Clubes. As oitavas de final estão marcadas para os dias 12, 13 e 14 de agosto (jogos de ida) e 19, 20 e 21 de agosto (jogos de volta).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte