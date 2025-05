Flamengo x Táchira na Libertadores garante recorde de audiência à Globo

A classificação do Flamengo para as oitavas de final da Copa Libertadores da América conquistada nesta terça-feira, dia 28, com uma vitória sobre o Deportivo Táchira (VEN) rendeu à TV Globo a maior audiência do ano no Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

➡️ Pai de Neymar fala sobre o futuro do camisa 10: ‘O Santos tem condição de abrigar?’

Com 35 pontos de audiência e 55% de participação, a partida narrada por Luis Roberto superou em 25% (+7 pontos) a média de audiência do torneio. Foi também a maior audiência da TV Globo no Rio de Janeiro desde 30 de novembro do ano passado, quando Atlético-MG e Botafogo se enfrentaram na final da Copa Libertadores.

Flamengo classificado

O Flamengo venceu o Deportivo Táchira, da Venezuela, por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (28) e se classificou às oitavas de final da Libertadores. O jogo no Maracanã, que contou as presenças de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileirão, Vini Jr, Lucas Paquetá e João Gomes, Garotos do Ninho, foi decidido no segundo tempo. Léo Pereira, de cabeça, fez o gol que garantiu a vaga ao Rubro-Negro.

continua após a publicidade

Com a vitória da LDU por 3 a 0 contra o Central Córdoba, o Flamengo termina a fase de grupos na segunda posição (empatado com o time equatoriano, que leva a melhor no saldo de gols). Assim, enfrentará o primeiro colocado de um dos grupos da competição. Os confrontos serão definidos em sorteio.

➡️ Veja como foi o jogo clicando aqui

O que vem por aí

O próximo jogo do Flamengo será pelo Brasileirão. No domingo (1º), a equipe carioca recebe o Fortaleza às 18h30 no Maracanã. Já o Táchira, pelo Campeonato Venezuelano, visita o Metropolitanos no sábado (31).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo