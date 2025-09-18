Sorteio da Copa do Brasil Feminino será nesta sexta-feira; saiba onde assistir
Quartas de final da competição serão na próxima semana
- Matéria
- Mais Notícias
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realiza nesta sexta-feira (19), às 11h (de Brasília), o sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil Feminina.
Relacionadas
- Futebol Feminino
São Paulo vence Flamengo e avança às quartas da Copa do Brasil Feminina
Futebol Feminino17/09/2025
- Futebol Feminino
Corinthians vence Juventude e avança às quartas da Copa do Brasil Feminina
Futebol Feminino17/09/2025
- Futebol Feminino
Goleira do Atlético-MG critica gramado em jogo pela Copa do Brasil Feminina; veja imagens
Futebol Feminino16/09/2025
O evento acontece na sede da entidade, no Rio de Janeiro, e contará com transmissão ao vivo pelo canal oficial da CBF no YouTube.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no Whats App. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Formato do torneio
A edição de 2025 da Copa do Brasil Feminina reúne 65 clubes de todas as regiões do país. A distribuição das vagas segue critérios técnicos: 16 equipes da Série A1, 16 da A2, 32 da A3 e mais um clube do Tocantins, garantindo presença de clubes das 27 federações, que conseguem a vaga por meio dos campeonatos estaduais — clubes da Série A1 e A2 têm vagas garantidas.
O torneio é disputado em oito fases, sempre em jogo único. Em caso de empate, a vaga é definida nos pênaltis. O chaveamento de cada etapa é decidido por sorteio público na CBF.
➡️ São Paulo vence Flamengo e avança às quartas da Copa do Brasil Feminina
Além da conquista do troféu e das medalhas, o campeão garante vaga na Supercopa Feminina de 2026, enfrentando o vencedor do Brasileirão A1. Todas as despesas de logística (viagens, hospedagem, alimentação, arbitragem, antidoping e VAR) ficam a cargo da CBF.
A Copa do Brasil Feminina não conta com premição, e sim cota de participação. O recurso começa em R$ 25 mil e vai subindo até os R$ 100 mil pagos na final. O campeão fatura uma quantia superior a R$ 1 milhão e o vice recebe R$ 500 mil.
➡️ Cristiane dispara contra arbitragem em eliminação do Flamengo: ‘Todo mundo viu’
Sorteio da Copa do Brasil Feminina
- Data: sexta-feira (19)
- Horário: 11h (horário de Brasília)
- Onde assistir: canal da CBF no Youtube
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias