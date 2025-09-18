Gigantes europeus decidem vagas na fase de liga da Champions Feminina; veja os confrontos
Jogos de volta da última fase eliminatória começam a partir das 11h (de Brasília)
- Matéria
- Mais Notícias
Os times classificados para a fase de liga da Champions Feminina serão definidos nesta quinta-feira (18), a partir das 11h, com os jogos de volta da terceira e última fase eliminatória da competição. Na ida, o Real Madrid foi o único entre os grandes do continente a vencer seu duelo.
Relacionadas
- Futebol Feminino
PSG faz proposta milionária por craque do Barcelona, diz jornal
Futebol Feminino17/09/2025
- Lance! Biz
Paulistão Feminino é o estadual mais bem pago do país; veja cifras
Lance! Biz17/09/2025
- Futebol Feminino
Luany brilha, Bonmati faz mágica e Sam Kerr marca o 100º: o fim de semana no futebol feminino
Futebol Feminino15/09/2025
As equipes que avançarem, aguardam o sorteio do dia 19, que define os confrontos das seis rodadas da fase principal. A final está prevista para acontecer em maio de 2026, na Polônia.
Relembre os jogos de ida
Os principais jogos foram de Real Madrid, Atlético de Madrid, Roma e Manchester United. Da dupla espanhola, apenas as merengues tiveram um resultado positivo. Jogando em Frankfurt com Yasmim e Linda Caicedo de titulares, derrotaram as donas da casa por 2 a 1, com gols de Bruun e Angeldahl - Anyomi diminuiu. Já as Colchoneras, abriram o placar com gol da brasileira Luany, mas sofreram o empate e terminaram em 1 a 1 contra o Hacken, na Suécia.
Em casa, a Roma sofreu uma derrota cruel. Di Guglielmo fez 1 a 0 para as italianas contra o Sporting, mas Carolina Santiago e Telma Encarnação marcaram em sequência nos acréscimos para deretar a vitória portuguesa.
Na Noruega, o Manchester United entrou em campo contra o Brann e foi derrotado por 1 a 0, com gol de Stevenik, aos 32 do segundo tempo. O resultado encerrou uma sequência de sete jogos de invencibilidade do times inglês.
Confira o horário dos jogos da Champions Feminina
- 11h: Ferencváros (0) x (3) Valerenga
- 12h30: Sporting (2) x (1) Roma
- 13h: Fortuna (1) x (3) St. Polten
- 14h: Atlético de Madrid (1) x (1) Hacken
- 14h: Twente (4) x (0) Katowice
- 14h45: Asutria Wien (0) x (0) Paris FC
- 15h: Real Madrid (2) x (1) Eintracht Frankfurt
- 15h: Manchester United (0) x (1) Brann
- 15h: Leuven (2) x (0) Vorskla Poltava
*Resultados dos jogos de ida entre parênteses
Entenda o formato da Champions League Feminina
Assim como na masculina, a Champions League Feminina agora também será disputada em formato de liga, aumentando de 16 para 18 equipes. Antes desta etapa, três fases eliminatórias são realizadas para que se chegue aos nove times que avançam para enfrentar os já classificados. Eles foram divididos em "Caminho dos Campeões", que terá quatro representantes, e o "Caminho das Ligas", que terá cinco.
Na terceira pré-eliminatória, os jogos remanescentes do Caminho dos Campeões são Valerenga, Ferencváros, Vorskla Poltava, Leuven, St. Polten, Fortuna, Katowice e Twente. Do Caminho das Ligas são Hacken, Atlético de Madrid, Real Madrid, Eintracht Frankfurt, Paris FC, Austria Wien, Brann, Manchester United, Roma e Sporting.
Datas das próximas fases da Champions Feminina
Com o fim das etapas eliminatórias, começa a fase de liga da competição. Confira as datas dos jogos e sorteios.
- Sorteio dos confrontos da fase de liga: 19 de setembro
- 1ª rodada: 7/8 de outubro
- 2ª rodada: 15/16 de outubro
- 3ª rodada: 11/12 de novembro
- 4ª rodada: 19/20 de novembro
- 5ª rodada: 9/10 de dezembro
- 6ª rodada: 17 de dezembro
Ao fim, os quatro melhores avançam direto para as quartas de final, enquanto os colocados do 5º ao 12º jogam um mata-mata em ida e volta para definir os demais classificados. O sorteio será em 18 de dezembro e os jogos em 11/12 e 18/19 de fevereiro.
As quartas de final estão previstas para os dias 24/25 de março e 1/2 de abril. As semifinais serão em 25/26 de abril e 2/3 de maio, e a final, em Oslo, ainda não está confirmada, mas será entre 22, 23 e 24 de maio.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no Whats App. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
- Matéria
- Mais Notícias