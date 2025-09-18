Os times classificados para a fase de liga da Champions Feminina serão definidos nesta quinta-feira (18), a partir das 11h, com os jogos de volta da terceira e última fase eliminatória da competição. Na ida, o Real Madrid foi o único entre os grandes do continente a vencer seu duelo.

As equipes que avançarem, aguardam o sorteio do dia 19, que define os confrontos das seis rodadas da fase principal. A final está prevista para acontecer em maio de 2026, na Polônia.

Relembre os jogos de ida

Os principais jogos foram de Real Madrid, Atlético de Madrid, Roma e Manchester United. Da dupla espanhola, apenas as merengues tiveram um resultado positivo. Jogando em Frankfurt com Yasmim e Linda Caicedo de titulares, derrotaram as donas da casa por 2 a 1, com gols de Bruun e Angeldahl - Anyomi diminuiu. Já as Colchoneras, abriram o placar com gol da brasileira Luany, mas sofreram o empate e terminaram em 1 a 1 contra o Hacken, na Suécia.

Em casa, a Roma sofreu uma derrota cruel. Di Guglielmo fez 1 a 0 para as italianas contra o Sporting, mas Carolina Santiago e Telma Encarnação marcaram em sequência nos acréscimos para deretar a vitória portuguesa.

Na Noruega, o Manchester United entrou em campo contra o Brann e foi derrotado por 1 a 0, com gol de Stevenik, aos 32 do segundo tempo. O resultado encerrou uma sequência de sete jogos de invencibilidade do times inglês.

Confira o horário dos jogos da Champions Feminina

11h: Ferencváros (0) x (3) Valerenga 12h30: Sporting (2) x (1) Roma 13h: Fortuna (1) x (3) St. Polten 14h: Atlético de Madrid (1) x (1) Hacken 14h: Twente (4) x (0) Katowice 14h45: Asutria Wien (0) x (0) Paris FC 15h: Real Madrid (2) x (1) Eintracht Frankfurt 15h: Manchester United (0) x (1) Brann 15h: Leuven (2) x (0) Vorskla Poltava

*Resultados dos jogos de ida entre parênteses

Entenda o formato da Champions League Feminina

Assim como na masculina, a Champions League Feminina agora também será disputada em formato de liga, aumentando de 16 para 18 equipes. Antes desta etapa, três fases eliminatórias são realizadas para que se chegue aos nove times que avançam para enfrentar os já classificados. Eles foram divididos em "Caminho dos Campeões", que terá quatro representantes, e o "Caminho das Ligas", que terá cinco.

Na terceira pré-eliminatória, os jogos remanescentes do Caminho dos Campeões são Valerenga, Ferencváros, Vorskla Poltava, Leuven, St. Polten, Fortuna, Katowice e Twente. Do Caminho das Ligas são Hacken, Atlético de Madrid, Real Madrid, Eintracht Frankfurt, Paris FC, Austria Wien, Brann, Manchester United, Roma e Sporting.

Datas das próximas fases da Champions Feminina

Com o fim das etapas eliminatórias, começa a fase de liga da competição. Confira as datas dos jogos e sorteios.

Sorteio dos confrontos da fase de liga : 19 de setembro

: 19 de setembro 1ª rodada: 7/8 de outubro

2ª rodada: 15/16 de outubro

3ª rodada: 11/12 de novembro

4ª rodada: 19/20 de novembro

5ª rodada: 9/10 de dezembro

6ª rodada: 17 de dezembro

Ao fim, os quatro melhores avançam direto para as quartas de final, enquanto os colocados do 5º ao 12º jogam um mata-mata em ida e volta para definir os demais classificados. O sorteio será em 18 de dezembro e os jogos em 11/12 e 18/19 de fevereiro.

As quartas de final estão previstas para os dias 24/25 de março e 1/2 de abril. As semifinais serão em 25/26 de abril e 2/3 de maio, e a final, em Oslo, ainda não está confirmada, mas será entre 22, 23 e 24 de maio.

