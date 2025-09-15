Tsitsipas manda recado após derrota para João Fonseca

Stefanos Tsitsipas, ex-top 3 e atual 27º do mundo, se pronunciou, pouco menos de 24 horas após a derrota para João Fonseca, 42º, na Copa Davis. Domingo (14), em Atenas, o grego sacou para o jogo em 5/4 no terceiro set, mas levou a virada do brasileiro por 6/4 3/6 7/5. O anfitrião chegou a abrir 5/3 na parcial decisiva, mas cometeu dupla-falta, dois erros não-forçados e uma espanada após funda devolução do brasileiro e foi quebrado depois no 12º game.

O número 1 da Grécia não falou com a imprensa em Atenas após a queda e usou sua conta no X, o antigo Twitter, para filosofar: “O significado não está em vitórias impecáveis ​​ou em evitar erros; está no ritmo entre cair e levantar, na coragem de encarar a incerteza com os olhos e o coração abertos. A força nasce da vontade de evoluir, não da ilusão da perfeição”, disse o grego na tarde desta segunda-feira no horário brasileiro.

Tsitsipas havia confessado estar passando por questões psicológicas na última semana e até parou de seguir todo mundo em seu twitter e instagram.

A derrota para Fonseca foi apenas sua segunda em 16 jogos de Copa Davis em simples na carreira.

João Fonseca debuta na Laver Cup

No vídeo abaixo, os bastidores da classificação histórica do Brasil contra a Grécia, na Davis:

A partir de sexta-feira, João Fonseca disputa, pela primeira vez, a Laver Cup, em San Francisco, na Califórnia.

No vídeo abaixo, o número 1 do Brasil fala da emoção de debutar no torneio, que não conta pontos para o ranking. Nomes como o espanhol Carlos Alcaraz, líder do ranking e bicampeão do US Open, e o alemão Alexander Zverev, número 3, também participam.