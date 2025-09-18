menu hamburguer
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (18/09/2025)

Veja os jogos televisionados desta quinta (18)

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/09/2025
06:00
Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (18), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das quartas de final da Libertadores e da Sul-Americana, da Champions League e entre outros mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 18 de setembro de 2025)

Libertadores (quartas)

LDU x São Paulo - 19h - Paramount+
Flamengo x Estudiantes - 21h30 - ESPN e Disney+

UEFA Champions League

Copenhague x Bayer Leverkusen - 13h45 - TNT e HBO Max
Club Brugge x Monaco - 13h45 - Space e HBO Max
Newcastle x Barcelona - 16h - TNT e HBO Max
Sporting x Kairat - 16h - Space e HBO Max
Manchester City x Napoli - 16h - HBO Max
Eintracht Frankfurt x Galatasaray - 16h - HBO Max

Jogos de hoje: o Barcelona enfrenta o Newcastle fora de casa pela Champions League (Foto: Lluis GENE / AFP)
Jogos de hoje: o Barcelona enfrenta o Newcastle fora de casa pela Champions League (Foto: Lluis GENE / AFP)

Copa Sul-Americana (quartas)

Alianza Lima x Universidad de Chile - 21h30 - Paramount+

UEFA Youth League

Manchester City sub-19 x Napoli sub-19 - 11h - UEFA.tv e TNT Sports Brasil (YouTube)

Campeonato Egípcio

Ismaily x Zamalek - 11h - Link Sport Club Podcast (YouTube)

Campeonato Saudita

Al Taawoun x Al Ettifaq - 12h40 - Canal GOAT
Neom x Al Okhdood - 15h - Canal GOAT e Sportv

Campeonato Saudita Feminino

Al Qadsiah (F) x Al Nassr (F) - 14h30 - Canal GOAT

Copa do Brasil Feminina (oitavas)

Ferroviária (F) x Vitória (F) - 16h - N Sports
Internacional (F) x Fluminense (F) - 18h - Sportv

Brasileirão Série B

Botafogo-SP x Operário-PR - 19h - ESPN 4 e Disney+

Copa do Caribe

Robinhood x O&M FC - 19h - Disney+
Juventus Des Cayes x Weymouth Wales - 21h - Disney+

Copa dos Campeões da Concacaf Feminina

América (F) x Pachuca (F) - 22h - Disney+

