Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (18), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das quartas de final da Libertadores e da Sul-Americana, da Champions League e entre outros mais.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 18 de setembro de 2025)
Libertadores (quartas)
LDU x São Paulo - 19h - Paramount+
Flamengo x Estudiantes - 21h30 - ESPN e Disney+
UEFA Champions League
Copenhague x Bayer Leverkusen - 13h45 - TNT e HBO Max
Club Brugge x Monaco - 13h45 - Space e HBO Max
Newcastle x Barcelona - 16h - TNT e HBO Max
Sporting x Kairat - 16h - Space e HBO Max
Manchester City x Napoli - 16h - HBO Max
Eintracht Frankfurt x Galatasaray - 16h - HBO Max
Copa Sul-Americana (quartas)
Alianza Lima x Universidad de Chile - 21h30 - Paramount+
UEFA Youth League
Manchester City sub-19 x Napoli sub-19 - 11h - UEFA.tv e TNT Sports Brasil (YouTube)
Campeonato Egípcio
Ismaily x Zamalek - 11h - Link Sport Club Podcast (YouTube)
Campeonato Saudita
Al Taawoun x Al Ettifaq - 12h40 - Canal GOAT
Neom x Al Okhdood - 15h - Canal GOAT e Sportv
Campeonato Saudita Feminino
Al Qadsiah (F) x Al Nassr (F) - 14h30 - Canal GOAT
Copa do Brasil Feminina (oitavas)
Ferroviária (F) x Vitória (F) - 16h - N Sports
Internacional (F) x Fluminense (F) - 18h - Sportv
Brasileirão Série B
Botafogo-SP x Operário-PR - 19h - ESPN 4 e Disney+
Copa do Caribe
Robinhood x O&M FC - 19h - Disney+
Juventus Des Cayes x Weymouth Wales - 21h - Disney+
Copa dos Campeões da Concacaf Feminina
América (F) x Pachuca (F) - 22h - Disney+
