Atitude de Luis Roberto repercute em River Plate x Palmeiras: ‘Fim de uma era’

Principal narrador da Globo, Luis Roberto comandou a transmissão de River Plate x Palmeiras, pela Libertadores da América. Nas redes sociais, torcedores repercutiram o grito de gol do locutor no segundo tento do Alviverde na partida no Estadio Monumental, nesta quarta-feira (17).

Luis Roberto dividia opiniões nas redes sociais pelo grito de "Guol", adotado nos últimos anos. No gol marcado por Vitor Roque, o narrador gritou o gol sem o "u", e a atitude repercutiu na web. Gustavo Gómez marcou o primeiro para o Palmeiras e Martínez descontou para o River Plate.

Como foi River Plate x Palmeiras?

A primeira etapa foi marcada por amplo domínio do Palmeiras, que voltou a demonstrar sua força na Copa Libertadores. Os mais de 80 mil torcedores no Monumental não foram capazes de frear a equipe de Abel Ferreira, acostumada a desafios longe do Allianz Parque.

Logo aos cinco minutos, Andreas Pereira acertou cruzamento na medida para o capitão Gustavo Gómez abrir o placar. Na sequência, foi a vez de Khellven, um dos principais destaques do primeiro tempo, roubar a bola na intermediária ofensiva e conectar passe com Flaco López, responsável por encontrar Vitor Roque, autor do segundo gol alviverde no Monumental.

Já os minutos finais foram marcados por um tímido domínio do River Plate, que tentava diminuir o prejuízo na eliminatória. Apesar das trocas de posse e da torcida visitante vibrante, o Palmeiras foi o dono absoluto da primeira etapa.

Com ampla vantagem no marcador, o Palmeiras retornou para a segunda etapa com a missão de segurar a vantagem, mas viu o River Plate controlar as ações dentro do Monumental, que passou a empurrar o time dentro de campo.

Minutos antes dos acréscimos, Martínez Quarta chutou de fora da área e, após desvio em Piquerez, a bola acabou no fundo do gol defendido por Weverton. Os minutos finais, por sua vez, foram marcados por muita pressão argentina, mas sem eficácia. Placar final: 2 a 1 para o Palmeiras.