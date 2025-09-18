Atacante do Coritiba é convocada para a Seleção Feminina sub-17
Mariela, 16 anos, foi chamada pela técnica Rilany Silva
A atacante Mariela Baiak, do Coritiba, foi convocada para a Seleção Brasileira Feminina sub-17. A jogadora se apresentará na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para os treinamentos de 24 de setembro a 7 de outubro.
A jogadora de 16 anos participará da fase final de preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo da categoria. A técnica Rilany Silva convocou 29 atletas, mas oito serão cortadas e 21 seguirão para o Mundial. Na posição de Mariela, outras três jogadoras foram chamadas.
O torneio acontecerá no Marrocos, o primeiro realizado no continente africano, entre 17 de outubro e 8 de novembro deste ano. No Grupo A, o Brasil tem Marrocos, Itália e Costa Rica como adversários. A Copa contará com a participação de 24 seleções.
- É um sonho realizado. Representar tua seleção é o sonho de qualquer atleta. Eu realizei o maior sonho de criança. Nação alviverde, eu conto com a sua torcida para representar o Brasil, mas também o nosso amado alviverde - comemorou Mariela.
Mariela Baiak no Coritiba
Mariela chegou ao Alto da Glória no ano passado e foi protagonista em momentos importantes do Coxa. Nesta temporada, ela foi decisiva na estreia do Brasileirão A3, em abril, quando fez dois gols na goleada por 4 a 1 diante do Toledo.
A atacante também marcou um dos gols da vitória por 2 a 1 contra o Rolim de Moura-RO, que garantiu a classificação à terceira fase da Copa do Brasil Feminina. Esse tento fez Mariela ser a autora do primeiro gol do Coritiba Feminino no Couto Pereira.
O Coxa caiu na terceira fase para a Ferroviária-SP em uma goleada por 5 a 1, em casa. Antes, passou por UDA-AL nos pênaltis e Rolim de Moura.
Coritiba parabeniza Mariela
"A atacante Mariela, destaque do Coritiba Feminino em 2024, foi convocada pela técnica Rilany Silva para se apresentar à fase final de preparação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-17 Feminina, que acontecerá no Marrocos, entre outubro e novembro deste ano.
Protagonista em momentos importantes do clube, Mariela marcou um dos gols da vitória por 2x1 contra o Rolim de Moura, resultado que garantiu a classificação do Verdão para a 3ª fase da Copa do Brasil Feminina. Também foi decisiva na estreia do Brasileirão A3, quando balançou as redes duas vezes na vitória por 4x1 sobre o Toledo.
Além do desempenho recente, a atacante já faz parte da história do Coritiba Feminino: foi autora do primeiro gol da equipe no Estádio Couto Pereira. Agora, alcança um novo marco na carreira ao integrar o elenco brasileiro em um Mundial inédito, o primeiro realizado no continente africano, com a participação de 24 seleções.
Na fase de grupos, o Brasil terá como adversários Marrocos, Itália e Costa Rica.
Parabéns, Mariela!".
Coritiba na Série B
O Coxa é o atual líder da Série B, com 47 pontos, dois pontos acima do Goiás. A diferença para o Novorizontino, primeiro time fora do G-4, é de sete pontos.
De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Coritiba tem 89,9% de chance de acesso e 40,5% de ser campeão. Faltam 12 rodadas.
- América-MG x Coritiba: domingo (21), às 16h, Arena Independência
- Coritiba x Criciúma: quinta (25), às 19h, Couto Pereira
- Avaí x Coritiba: segunda (29), às 21h30, Ressacada
