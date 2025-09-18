menu hamburguer
Futebol Nacional

Atacante do Coritiba é convocada para a Seleção Feminina sub-17

Mariela, 16 anos, foi chamada pela técnica Rilany Silva

Coritiba Rolim de Moura-RO Feminino Mariela
imagem cameraMariela marcou um dos gols do Coritiba Feminino contra o Rolim de Moura no Couto Pereira. Foto: Luana Perdoncini/Coritiba
b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 18/09/2025
15:58
Dia 18/09/2025
15:58
  • Matéria
  • Mais Notícias

A atacante Mariela Baiak, do Coritiba, foi convocada para a Seleção Brasileira Feminina sub-17. A jogadora se apresentará na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para os treinamentos de 24 de setembro a 7 de outubro.

A jogadora de 16 anos participará da fase final de preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo da categoria. A técnica Rilany Silva convocou 29 atletas, mas oito serão cortadas e 21 seguirão para o Mundial. Na posição de Mariela, outras três jogadoras foram chamadas.

O torneio acontecerá no Marrocos, o primeiro realizado no continente africano, entre 17 de outubro e 8 de novembro deste ano. No Grupo A, o Brasil tem Marrocos, Itália e Costa Rica como adversários. A Copa contará com a participação de 24 seleções.

- É um sonho realizado. Representar tua seleção é o sonho de qualquer atleta. Eu realizei o maior sonho de criança. Nação alviverde, eu conto com a sua torcida para representar o Brasil, mas também o nosso amado alviverde - comemorou Mariela.

Mariela Baiak no Coritiba

Mariela chegou ao Alto da Glória no ano passado e foi protagonista em momentos importantes do Coxa. Nesta temporada, ela foi decisiva na estreia do Brasileirão A3, em abril, quando fez dois gols na goleada por 4 a 1 diante do Toledo.

A atacante também marcou um dos gols da vitória por 2 a 1 contra o Rolim de Moura-RO, que garantiu a classificação à terceira fase da Copa do Brasil Feminina. Esse tento fez Mariela ser a autora do primeiro gol do Coritiba Feminino no Couto Pereira.

O Coxa caiu na terceira fase para a Ferroviária-SP em uma goleada por 5 a 1, em casa. Antes, passou por UDA-AL nos pênaltis e Rolim de Moura.

Coritiba parabeniza Mariela

"A atacante Mariela, destaque do Coritiba Feminino em 2024, foi convocada pela técnica Rilany Silva para se apresentar à fase final de preparação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-17 Feminina, que acontecerá no Marrocos, entre outubro e novembro deste ano.

Protagonista em momentos importantes do clube, Mariela marcou um dos gols da vitória por 2x1 contra o Rolim de Moura, resultado que garantiu a classificação do Verdão para a 3ª fase da Copa do Brasil Feminina. Também foi decisiva na estreia do Brasileirão A3, quando balançou as redes duas vezes na vitória por 4x1 sobre o Toledo.

Além do desempenho recente, a atacante já faz parte da história do Coritiba Feminino: foi autora do primeiro gol da equipe no Estádio Couto Pereira. Agora, alcança um novo marco na carreira ao integrar o elenco brasileiro em um Mundial inédito, o primeiro realizado no continente africano, com a participação de 24 seleções.

Na fase de grupos, o Brasil terá como adversários Marrocos, Itália e Costa Rica.

Parabéns, Mariela!".

Coritiba na Série B

O Coxa é o atual líder da Série B, com 47 pontos, dois pontos acima do Goiás. A diferença para o Novorizontino, primeiro time fora do G-4, é de sete pontos.

De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Coritiba tem 89,9% de chance de acesso e 40,5% de ser campeão. Faltam 12 rodadas.

  • América-MG x Coritiba: domingo (21), às 16h, Arena Independência
  • Coritiba x Criciúma: quinta (25), às 19h, Couto Pereira
  • Avaí x Coritiba: segunda (29), às 21h30, Ressacada

