Show da torcida do Santa Cruz após acesso conquista o Brasil: ‘É paixão’
Acesso à série C veio após empate sofrido fora de casa
Em meio a paralisação dos principais campeonatos nacionais graças a Data Fifa, o Brasil parou para ver o duelo entre América-RN e Santa Cruz, que preencheria a última vaga disponível de acesso à série C. E quem parou para ver, de uma coisa é certa que não se arrependeu: o show que a torcida do Santa Cruz deu no Arena das Dunas.
O acesso à série C encerra um período de quatro anos de ausência do clube coral nas principais divisões nacionais. Durante esse tempo, o Santa chegou a ficar uma temporada sem disputar nenhuma divisão do Campeonato Brasileiro.
Brasil se rende a torcida pernambucana
Santa Cruz conquista acesso à série C
O Santa Cruz conquistou o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro ao empatar por 1 a 1 com o América-RN na Arena das Dunas, em Natal. Com a vantagem obtida no jogo de ida realizado no Arruda, o time pernambucano também garantiu vaga na semifinal da Série D, onde enfrentará o Maranhão.
Na partida, o América-RN abriu o placar nos primeiros minutos do segundo tempo com Alexandre Arua, que acertou um chute forte de fora da área. O empate do Santinha veio aos 36 minutos, quando Wagner Balotelli marcou de cabeça após cruzamento de Willian Junior pela esquerda.
Além do Santa Cruz e do Maranhão, Barra e Inter de Limeira também garantiram acesso à terceira divisão nacional.
