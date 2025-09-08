Técnico histórico revela que torce para o Flamengo: ‘Meu pai era Vasco’

Um técnico histórico do futebol brasileiro revelou que é torcedor do Flamengo desde que era criança. Aos 74 anos, o profissional revelou em entrevista ao "Só Resenha Podcast" que seu coração é do Rubro-Negro como o de muitos milhões de brasileiros.

continua após a publicidade

Oswaldo de Oliveira já treinou Botafogo, Fluminense, Vasco e Flamengo. Os quatro grandes do Rio passaram pela vida profissional do treinador, mas apenas um tinha lugar no seu coração: o Rubro-Negro da Gávea.

➡️Felipe Melo revela que tentou levar ídolo do Flamengo para o Fluminense

Carioca, Oswaldo revelou que seu pai e seu avô eram grandes torcedores do Vasco, mas a influência das crianças ao seu redor fez com que ele se tornasse Flamengo. O relato foi dado em entrevista ao "Só Resenha Podcast"

continua após a publicidade

- Meu pai era vascaíno, meu avô era vascaíno, e eu pequenininho era vestido de Vasco. Nós moravámos em um conjunto entre Cascadura e Quintino, perto de onde surgiu o Zico. Só que isso foi em 53, 54 e 55, ano do tri-campeonato do Flamengo - começou Oswaldo.

- Aí eu chegava e vinha a garotada toda, Flamengo, Flamengo. Um dia eu virei para o meu pai e pedi uma camisa do Flamengo. Em casa foi terrível, meu avô ficou doido, mas no natal meu pai me deu uma camisa - completou o treinador.

continua após a publicidade

➡️Ídolo do Flamengo diz que jogou mais que Mbappé, Lewandowski e Gabigol

Torcida do Flamengo lidera ranking de fanatismo no Brasil (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Veja trecho da fala de Oswaldo de Oliveira sobre o Flamengo

Passagens pelo clube do coração

Torcedor declarado do Rubro-Negro, Oswaldo de Oliveira soma duas passagens pelo clube do coração.O treinador esteve à frente do Flamengo pela primeira vez entre julho e outubro de 2003, alcançando um aproveitamento de 44,4%. Durante esse período, dirigiu a equipe em 18 partidas, somando três vitórias, sete empates e oito derrotas.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Sua segunda passagem pelo Rubro-Negro aconteceu depois da demissão de Cristóvão Borges,em 2015, 12 anos depois da sua primeira chegada. Oswaldo de Oliveira pegou o time na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro e nas oitavas de final da Copa do Brasil. Ele chegou a levar o clube para o g-4 com seis vitórias seguidas, mas foi eliminado para o Vasco na Copa do Brasil. Depois, a passagem desandou ainda mais e ele foi desligado duas rodadas antes do fim do Brasileirão na 12° posição.